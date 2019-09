Università: Basilicata, Calabria e Sicilia agli ultimi posti Ue per laureati occupati Agli ultimi tre posti della graduatoria europea per occupazione della popolazione di 20-34 anni “istruita” troviamo Sicilia, Calabria e Basilicata. A distanza siderale non solo dalla media europea ma anche dalle aree rurali della Grecia, dalle zone montuose della Turchia e dai dipartimenti d’oltremare della Francia di Eugenio Bruno

Lavoro più vicino con il master: 8 diplomati su 10 occupati a un anno dal titolo

2' di lettura

Nelle tante emergenze che il nostro Mezzogiorno vive quotidianamente ce n’è una che finora è passata sotto silenzio. E che invece emerge in tutta la sua drammaticità dall’outlook regionale 2019 di Eurostat. Si tratta della bassa occupazione dei giovani laureati e diplomati. Agli ultimi tre posti della graduatoria continentale per occupazione della popolazione di 20-34 anni “istruita” troviamo infatti altrettante regioni del Sud Italia: Sicilia, Calabria e Basilicata. A distanza siderale non solo dalla media europea ma anche dalle aree rurali della Grecia, dalle zone montuose della Turchia e dai dipartimenti d’oltremare della Francia. Con una forbice che tende ad allargarsi di anno in anno.

PER SAPERNE DI PIÙ / Dossier Università: le novità su corsi e master

Le statistiche messe in fila da Eurostat lasciano poco spazio ai dubbi sul ritardo del Meridione in tema di istruzione terziaria. E rendono ancora più attuale il ciclico allarme della Svimez sulla fuga di capitale umano che attanaglia il Sud. Prendiamo i laureati: nella classe d’età 30-34 anni sono stabilmente al di sotto del 30% nella vasta porzione di stivale che parte dall’Abruzzo, scende giù fino alla Calabria e si estende poi alle Isole. Con la magra consolazione che almeno in questo campo c’è qualcuno che sta peggio di noi. Come la slovacca Severozápad (19,4%), la romena Vest (18,2%) e soprattutto le province della Turchia orientale che si assestano tra il 14 e il 15 per cento.

LAB24/ Il motore di ricerca dei master

La stessa consolazione non interviene se passiamo ad analizzare i tassi occupazionali degli under 34 almeno diplomati. Un campo in cui vantiamo ben tre regioni agli ultimi tre posti. Peggio di tutti fa la Sicilia che nel 2018 ha registrato un tasso di occupazione del 27,3%; penultima si posiziona la Calabria con il 31,3%; terzultima la Basilicata con il 31,4 per cento. Con l’aggravante che l’occupabilità dei ragazzi siciliani e lucani è addirittura peggiorata rispetto al 2017 quando il loro tasso di occupazione è stato, rispettivamente, del 32,2 e del 38 per cento.