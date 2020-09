Università: Bocconi e Politecnico di Milano nella top 10 mondiale dei master Il Politecnico di Milano e l’università Bocconi hanno ottenuto un punteggio elevato nel ranking Qs per occupabilità, rapporto qualità-costo, ritorno sull’investimento e leadership. In classifica anche la Luiss di Roma di Francesca Barbieri

Il Politecnico di Milano è settimo a livello mondiale per il master in supply chain management. L’università Bocconi è al nono posto per il master in international management e decima per il master in finanza, mentre la Sda si conferma al 23esimo posto nel ranking degli Mba, i master in business administration. La Luiss di Roma figura nelle classifiche dei master in management e in finanza, in entrambi i casi intorno alla posizione numero 100.

Sono queste le buone notizie per gli atenei italiani che arrivano dal Qs World University Rankings dedicato ai master. Una serie di classifiche che quest’anno vede il debutto di quella dedicata ai master in supply chain management, che si va ad affiancare ai ranking dei corsi post-laurea in business analytics, finanza, management e marketing, nonché full-time Mba.

I punti di forza dei master italiani

«Il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi – spiega Nunzio Quacquarelli, amministratore delegato di Qs - hanno ottenuto un punteggio elevato per i criteri dell’occupabilità, del rapporto qualità-costo, del ritorno sull’investimento e della leadership che viene riconosciuta all’ateneo nel campo della formazione manageriale. L’università Luiss di Roma é la terza business school italiana che figura in classifica, proponendo due master interessanti, in particolare quello per la gestione dei big data, una disciplina la cui popolarità è in costante crescita».

Il ranking degli Mba

Se consideriamo i programmi di Mba, sul gradino più alto troviamo la Stanford Graduate School of Business, seguita dalla Wharton School (lo scorso anno erano entrambe prime a pari merito). Hec Paris, Insead, London Business School e Ie Business School figurano tra i primi 10. Il Full-Time Mba Programma di Sda Boccon, come detto, figura al 23° posto al mondo.

«Mentre l’Mba di Sda Bocconi consolida la sua posizione in tutto il mondo e in Europa - commenta il direttore dell’Mba Francesco Daveri - resta il fatto che la forza della nostra scuola continua a derivare dall’eccezionale ritorno dell’investimento offerto dal nostro programma. Possiamo rassicurare i nostri studenti che il loro denaro e il loro tempo - particolarmente prezioso nei tempi di Covid, quando la crescita vacilla e l’incertezza abbonda - sono ben investiti e forniscono risultati professionali duraturi per una carriera le cui solide fondamenta non svaniscono con il tempo e le circostanze».