Università: Bocconi sesta al mondo tra i migliori corsi di finanza

2' di lettura

Conferma di un posizionamento nella top 10 mondiale per il Master of Finance dell'Università Bocconi che, guadagnando una posizione, si colloca al 6° posto nel ranking Global Masters in Finance 2021, pubblicato oggi dal Financial Times.

Un riconoscimento spinto, tra i vari criteri, dal fatto che i laureati hanno tutti un lavoro a tre mesi dal conseguimento del titolo e tre anni dopo la laurea hanno visto il loro salario incrementare in media di più di 2/3. La Bocconi è l'unica università italiana presente.



Il ranking Ft

Il riconoscimento nella classifica di Ft, sulla base di 19 criteri, tra dati forniti dalle scuole e valutazioni degli alumni, è per il Master of Science in Finance, corso di laurea magistrale, diretto da Cesare Conti del Dipartimento di Finanza.

Tra i criteri di valutazione, il placement dei laureati e il successivo miglioramento di salario e carriera, l'esperienza internazionale degli studenti durante il biennio e la diversity del programma, in termini di gender e nazionalità di studenti e faculty.

Loading...

Il programma della Bocconi mira a fornire solide basi multidisciplinari e competenze specialistiche mirate, tra formazione teorica e applicazione sul campo (arricchita anche con case study, laboratori con software finanziari e simulazioni di trading), e che fa leva su un ambiente internazionale, tra studenti e faculty, e che offre diverse opportunità di carriera in qualità di manager, analisti ed economisti in istituzioni finanziarie, nella funzione finanza di aziende o in autorità di vigilanza e supervisione.

«Il ranking del Financial Times è sicuramente la classifica più prestigiosa e competitiva a livello mondiale - afferma il Prorettore per gli Affari Internazionali, Stefano Caselli, che segue per l’Università i ranking - e il consolidamento della posizione nel gruppo di testa è un indicatore dell'eccellenza del Master of Science di Finanza, grazie ad un mix unico in termini di capacità di attrarre i migliori talenti a livello internazionale, di garantire un'esperienza di apprendimento efficace grazie alla qualità della Faculty e di permettere un placement di successo nel mercato finanziario».