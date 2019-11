Università, a «Bocconi&Jobs» 112 aziende e 18 studi legali a caccia di giovani Oltre a raccogliere informazioni e sciogliere dubbi, i laureandi e neolaureati della Bocconi hanno lasciato le proprie candidature, assistito a presentazioni aziendali e sostenuto colloqui di selezione di Fr.Ba.

Oltre 3.500 studenti alla 32esima edizione di Bocconi&Jobs, il career event che si è svolto il 5 ottobre nella sede di via Sarfatti dell’università milanese pensato per far incontrare i neolaureati e i laureandi con il mondo del lavoro. A cercare candidati 112 employer di primo piano nel panorama nazionale e internazionale e 18 gli studi legali e tributari nel corner a loro dedicato.

Oltre a raccogliere informazioni e sciogliere dubbi, i bocconiani hanno lasciato le proprie candidature, assistito a presentazioni aziendali e sostenuto colloqui di selezione (26 le aziende che hanno offerto il servizio)



Tra le esperienze passate si segnala quella di Francesco Cascio, laureato in Management nel 2016 e oggi Project Manager Custody & Settlement ad Intesa Sanpaolo, che racconta «in occasione del Bocconi&Jobs ho preso contatto con Intesa Sanpaolo, avevo fatto due chiacchiere con un rappresentante e lasciato il mio curriculum e il giorno successivo sono stato contattato per un colloquio».

Francesco consiglia agli studenti e ai laureati che vede frequantare questo career event di «cercare informazioni sulle aziende di interesse per arrivare preparati il giorno dell'evento e farsi un'idea chiara sull'ambito specifico in cui vorreste fare carriera. Chi haun profilo junior non deve sottovalutare l'importanza delle esperienze extracurricolari».

La prossima edizione di Bocconi&Jobs sarà nella primavera del 2020.

In Bocconi ad un anno dalla laurea il 95,2% è occupato, il 27,5% lavora all'estero. Il tempo medio di inserimento lavorativo è di 24 giorni.