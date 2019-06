Università, boom delle lauree «doppie» con l’estero. Sapienza e PoliMi al top di Francesca Barbieri

Boom dei doppi titoli con l'estero

Si chiamano double o joint degree e permettono a chi si iscrive di centrare due obiettivi in un colpo solo: due lauree nello stesso tempo richiesto per conseguirne una.

Da Computer science a Ingegneria industriale, da Chimica a Scienza e tecnologia dei materiali: sono più di seicento in 63 atenei (come dire due su tre) i “doppi titoli” attivati dalle università italiane per l’anno accademico 2019/2020.

L’offerta è più che raddoppiata nell’arco di otto anni, passando dalle 304 proposte dell’anno accademico 2011/12 alle 644 del 2019/20. I double degree rappresentano ormai il 13% del totale dei corsi di laurea attivati dalle università italiane e gli iscritti sono passati dai 15mila del 2013/14 ai 20.500 del 2018/19.

Ma come funziona un programma di questo tipo? La selezione è piuttosto rigida e generalmente non riguarda le matricole, ma chi ha cominciato un corso di laurea in Italia e chiede di partecipare al programma “congiunto” a partire dal secondo anno. I requisiti sono un voto di diploma o di laurea triennale elevato (o eventualmente una media alta degli esami sostenuti) e naturalmente un’ottima conoscenza della lingua del Paese di destinazione o dell’inglese. Sono previsti periodi di studio ed esami in Italia e nell’università gemella all’estero, in base a quanto stabilito nel piano di studio.