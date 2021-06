Università, la bussola per fare la scelta giusta: test, ranking e borse di studio

2' di lettura

Sostenibilità e digitale sono i due capitoli chiave del Recovery che, nel prossimo anno accademico 2021/2022, entrano con forza nei programmi delle università, aprendo la strada a nuovi corsi di laurea, con circa 200 novità che portano l'offerta complessiva oltre quota 5mila tra triennali, magistrali biennali e magistrali a ciclo unico.



Quale lavoro per i laureati

Un panorama vasto e articolato nel quale appare sempre più importante sapersi orientare, tenendo anche conto delle previsioni per il futuro sul fronte lavorativo: se si considerano gli anni che ci separano 2025 le previsioni di Unioncamere e Anpal evidenziano una richiesta complessiva di 1,2 milioni di laureati da parte delle aziende italiane: per il 61-62% da inserire nel settore privato (dipendenti e indipendenti) e per il 38-39% in quello pubblico. In valore assoluto la richiesta riguarderà soprattutto dottori in economia o statistica, con una domanda compresa tra 36mila e 40mila unità l'anno, seguono i laureati dell'area giuridico e politico-sociale, per cui si prevede una richiesta di oltre ¬39mila unità all'anno.

Loading...

E poi spicca l’indirizzo medico-sanitario, dove serviranno tra i 33-35mila laureati in media annua, ma anche le specializzazioni di ingegneria, con una domanda compresa tra -31-35mila unità, insegnamento e formazione (comprese scienze motorie) per cui si stima che saranno necessari circa 25mila laureati l’anno.

La guida aggiornata

La guida del Sole 24 Ore “Università. Corsi, test, borse di studio”, realizzata in collaborazione con Alpha Test e in edicola giovedì 24 giugno a € 0,50 oltre al prezzo del quotidiano, offre un aiuto semplice e immediato per orientarsi, essere informati sulle proposte di offerta e le tendenze della domanda, con capitoli dedicati alle aree interdisciplinari e interventi di esperti del mercato del lavoro.

All'interno della guida vengono offerte anche indicazioni sugli alloggi fuori sede, borse di studio, tasse e finanziamenti. E una sezione dedicata ai test d’ingresso, con 85 domande e risposte per mettersi in gioco provando i quiz di otto aree disciplinari.