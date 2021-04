Università connesse con il territorio per rispondere alla concorrenza globale

«Non possiamo prescindere dal mantenere al centro l’esperienza e la relazione, i fattori unici che possono garantire valore aggiunto alla crescita delle competenze, gli strumenti tecnologici possono potenziare l’offerta in presenza – sostiene Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano nonché presidente della Conferenza dei rettori (Crui) -. Quello che decide la qualità di una vera integrazione è il punto di equilibrio che sappia integrare il valore esperienziale con la trasformazione digitale».

Un equilibrio che deve partire da un’offerta digitale di qualità elevata, non mera replica della lezione tradizionale, integrata con una didattica che punti sull’interazione e sul lavoro di gruppo. «Il digitale – aggiunge Andrea Bonaccorsi, docente di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa, ex consigliere Anvur e padre putativo della “terza missione” dell’università - permette di scorporare le due anime della formazione: una più recitativa, top-down, di trasmissione della conoscenza, e una di interazione d’aula, finora rimasta in secondo piano, che ora può e deve diventare modalità di apprendimento vero, strumento essenziale in cui l’interazione tra studente e docente si trasforma in fonte di nuovo apprendimento. Se la prima componente viene trasferita in modalità digitali adeguate, questo può liberare risorse per permettere ai docenti di puntare sulla seconda creando forme nuove e uniche di interazione su percorsi problematici da affrontare insieme, mediante processi unici e non replicabili».

L’esperienza non è solo quella in aula, ma anche quella legata al territorio, che può accrescere il valore dell’offerta rispetto alla concorrenza online. «Ogni ateneo deve partire dalla consapevolezza del proprio posizionamento. Poi si tratta di valorizzare le opportunità di ecosistema della formazione a livello locale – prosegue Resta – ma anche di garantire un’attrattività complessiva come sistema territoriale. Bisogna ripartire dal principio di territorio come destinazione della formazione con politiche complessive che coinvolgano tutti gli attori, dagli enti locali al Governo alle aziende, per poter intercettare una mobilità studentesca crescente».

La trasformazione dell’offerta formativa deve andare quindi di pari passo con un mercato del lavoro competitivo, competenze adeguate, industrie aperte, un welfare e una qualità della vita elevati. Insomma, un’università inserita in un sistema Paese più attrattivo nel suo complesso.

Solo così si potrà contenere l’offensiva di università straniere, ma anche, in prospettiva, di Big Tech che è molto attratto dall’education. Con ogni probabilità facendo leva su offerte più specifiche sull’aspetto professionalizzante. «Il segmento della formazione continua – sottolinea Bonaccorsi - è senz’altro più vulnerabile di fronte a un’offerta strutturata da parte di agenti esterni, con unità di formazione più piccole e flessibili ma certificate. Come peraltro rischia di essere scoperta anche la formazione tecnica superiore legata alle competenze vocazionali, soprattutto in ambito manifatturiero e nel terziario dove l’Italia avrebbe assoluta necessità di competenze che non possono essere demandate all’università”.