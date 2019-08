Università, doppio incarico «sospetto» per 3mila prof

La qualità dei corsi non è un aspetto di secondo piano. Magistri 1 ha dimostrato che i professori a tempo pieno di Ingegneria e Architettura bigiavano le ore di lezione per svolgere lavori privati, mandando però agli incontri con gli studenti i propri collaboratori. La preparazione degli assistenti universitari non è in discussione, ma la legge prevede che i docenti a tempo pieno siano in ateneo «per non meno di 350 ore annuali». Tempo che dovrebbe essere impiegato per gli studenti e per l’analisi di compiti didattici integrativi. Invece, nei casi sotto analisi, erano puntualmente negli studi privati a progettare case o restauri di interni per migliaia di euro. Una rete di rapporti tra docenti, che potrebbe anche favorire l’accesso alle cattedre dei collaboratori, come ipotizzato dalle inchieste giudiziarie di Catania e Firenze.

Gli 80 milioni di Magistri 1

L’accertamento su Ingegneria e Architettura ha chiuso il danno erariale in oltre 80 milioni di euro. Da ultimo, lo scorso maggio, nell’ambito di Magistri 1, sette professori di Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono stati segnalati per danno erariale alla Corte dei conti. Un danno valutato in oltre 1,6 milioni di euro in quanto i docenti – tutti con contratto a tempo pieno – svolgevano consulenze con società petrolifere o impegnate nel ciclo dei rifiuti.