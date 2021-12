«Università e ampie cordate pronte per il Recovery Plan»

Si lavora su diversi fronti. Siamo molto concentrati sul progetto del Centro nazionale di ricerca denominato “Agritech” per il quale sarà avanzata la candidatura della Campania. Si tratta di un progetto nazionale, uno dei cinque , per i quali il ministero della Ricerca ha previsto per l’hub una sede istituzionale e amministrativa, con il compito di coordinamento degli spoke: nove strutture indipendenti che sorgeranno in diverse regioni, faranno ricerca e potranno ricevere finanziamenti dall’hub. Gli spoke saranno centri promossi da istituzioni e singoli ricercatori. In altre parole, lo spoke sarà una federazione di centri di ricerca coordinati dall’hub.

Negli anni sono stati finanziati diversi centri di ricerca, troppo spesso rivelatisi insostenibili. Il rischio esiste anche adesso?

No. Siamo in una fase diversa. C’è attenzione alla sostenibilità sin dalla programmazione. Ci viene richiesto di costituire sin da ora i partenariati. Quando si parla di ricerca di base, così come quando ci occupiamo di trasferimento tecnologico, dobbiamo coinvolgere i partner che assicurino la sostenibilità dell’iniziativa. Ed è per questo che le cordate che si sono formate vedono ampiamente coinvolto il mondo delle imprese.

La Federico II che ruolo svolge?

Nel Mezzogiorno siamo coinvolti in tutti i partenariati e nei progetti di tutti i centri nazionali. Nel piano per Agritech siamo capofila. Ora il lavoro da fare è individuare le ricerche, quelle più valide e all’avanguardia, sopratutto quelle che si occupano di transizione digitale ed ecologica. Così potremo indirizzare la spesa su programmi validi e che sono già avviati. In questo modo potremo impiegare quel 40% di risorse riservato al Sud.