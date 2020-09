In edicola il 10 settembre la Guida master 2021 con tutte le novità su 2.800 corsi A 0,50 euro oltre il prezzo del quotidiano la bussola su costi, didattica, borse di studio e detrazioni fiscali di Fr.Ba.

Alti tassi di occupazione (88,6% in aumento del 6% rispetto al 2019) e una retribuzione d'ingresso più elevata rispetto ai laureati, stage assicurato nel 64% dei casi ed efficacia del titolo per trovare lavoro per oltre il 55% dei “diplomati”. Sono questi i punti di forza dei 2.800 corsi di master in partenza per l'anno accademico 2020-21 presso università pubbliche e private, atenei telematici e centri di formazione privati.

Nella Guida ai Master in edicola giovedì 10 settembre con Il Sole 24 Ore sono messi sotto la lente le principali novità su didattica, costi, borse di studio, detrazioni fiscali, passando in rassegna i master di economia e finanza, giurisprudenza e scienze politiche, area sociale, medicina, scienze, matematica e It, ingegneria e architettura, area umanistica. Importante novità di quest'anno sono gli approfondimenti area per area su tirocini organizzati con le imprese, anche alla luce dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, e le borse di studio messe a disposizione da atenei ed enti privati. Non mancano le indicazioni sui ranking internazionali dei migliori master, sulle certificazioni di qualità e sui finanziamenti agevolati per gli studenti.

A “Master 2021 – Guida alla scelta” (80 pagine) è abbinato un motore di ricerca online (disponibile da giovedì 10 settembre nella sezione Lab24 del sito web del Sole 24 Ore) che permette di accedere a tutti i corsi attivati dalle università italiane, pubbliche, private e telematiche, dai principali enti privati e dalle scuole di eccellenza. Tutti i corsi sono selezionabili in base all'ateneo, all'area disciplinare, alla provincia, al range di costo e a molti altri criteri.