Università: facoltà e indirizzi con buona reputazione. Ma servono più risorse Lo rivela la ricerca di italiadecide con Intesa Sanpaolo sulla reputazione dell'Università italiana e il suo posizionamento nei ranking mondiali di Lucilla Incorvati

(IMAGOECONOMICA)

La reputazione degli atenei italiani gode di buona salute. A livello mondiale il 40% degli atenei italiani è incluso nei primi 1.000 a livello mondiale, migliore di Stati Uniti, Cina e Francia - con meno del 10% delle loro università - ma anche di Regno Unito, Germania e Spagna. Tuttavia, nessun ateneo è tra i primi 100 nei due principali ranking internazionali; . Sono queste le principali evidenze della ricerca pluriennale di italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo sulla reputazione dell' univesità italiana.

La reputazione di un Paese passa da quella delle sue università

L'università è una delle istituzioni cardine di un paese avanzato. La valutazione della sua qualità a livello internazionale è dunque centrale per comprendere come esso viene giudicato dal resto del mondo. La ricerca, a cura di Domenico Asprone, Pietro Maffettone, Massimo Rubechi, è volta ad analizzare la situazione e a proporre indicazioni concrete in termini di politiche pubbliche.

Prendendo a riferimento i ranking QS e THE, tra i principali per prestigio e per risonanza, è stato analizzato il numero di università presenti nelle prime 100, 200, 500 e 1000 posizioni a livello globale. Si tratta di percentili molto alti, considerando che una stima affidabile individuerebbe in oltre 20.000 gli atenei nel mondo.



Il posizionamento dell’Italia

L’Italia, seppur non abbia università tra le prime 100 in entrambi i ranking, posiziona un numero di università confrontabile con Francia, Germania e Cina già nelle prime 500 e ancor di più nelle prime 1000.

Poche le università per abitante rispetto ai principali Paesi europei, meno della metà rispetto a Francia, Germania, Regno Unito e circa un terzo degli Stati Uniti. Tuttavia, normalizzando i dati dei ranking sul totale di università presenti in ogni Paese, l'Italia supera tutti, incluso il Regno Unito, per numero di istituzioni universitarie tra le prime 1000.