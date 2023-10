Università della gomma Oldrati cresce talenti con diploma e laurea

Ascolta la versione audio dell'articolo

È giunta alla terza edizione la «Oldrati academy», multinazionale tascabile bergamasca leader nella progettazione e produzione di guarnizioni industriali, articoli in silicone e gomma, sviluppata in collaborazione di Randstad Italia, talent company leader al mondo nei servizi Hr. Il progetto prevede la selezione di sette diplomati in discipline tecniche per un percorso di formazione finalizzato all’inserimento presso il plant produttivo di Adro, nel bresciano. La mission è formare operatori ad alta professionalità, dedicati ad attività di controllo prestazionale/qualitativo dei prodotti del Gruppo, attraverso l’utilizzo di strumenti e macchinari ad alto contenuto tecnologico. «Alla luce dei successi delle academy precedenti siamo felici di attivare questo nuovo percorso di formazione e crescita professionale dei giovani diplomati del territorio - commenta Manuel Oldrati, ad di Oldrati Group . Con questo progetto ci poniamo l’obiettivo di formare operatori ad elevate capacità professionali, difficili da ricercare nel mercato del lavoro».

L’academy fornisce un percorso di due mesi tra formazione in aula e mentoring, prevede corsi con docenti interni ed esterni, l’utilizzo di strumenti all’avanguardia e la specializzazione in conoscenze informatiche attraverso un nuovo metodo sperimentale di acquisizione delle competenze: l’intelligenza artificiale. Inoltre i corsisti potranno familiazzare tra teoria e pratica con le nozioni tecnico gestionali. Al termine di questo percorso di formazione i sette selezionati diventati professionisti avranno la possibilità di diventare parte del team Oldrati con un contratto a tempo indeterminato. «Noi di Randstad, forti di una esperienza pluriennale nell’ambito delle risorse umane, abbiamo avviato una partnership con il Gruppo Oldrati per supportare l’azienda nello sviluppo delle Academy e di altri progetti di formazione del personale. Si tratta di una collaborazione vincente che consente a Oldrati di inserire professionalità di difficile reperimento dal mercato» spiega Barbara Lucà, Senior business partner Randstad Hr solutions.

Il gruppo è inoltre impegnato in un progetto a cui partecipano diverse aziende del settore gomma, materie plastiche insieme alla territoriale confindustriale di Bergamo.

«È un nuovo progetto di formazione realizzato insieme a Confindustria Bergamo e per il nostro Gruppo rappresenta un’opportunità concreta nella promozione dell’occupabilità dei giovani - spiega Paolo Chiocca, direttore Human Capital di Oldrati Group -. Si tratta di una iniziativa estremamente interessante che consente di creare, di instaurare un network tra le aziende del settore, gli istituti tecnici e gli studenti, anche di altre regioni. È un’occasione unica per far conoscere ai giovani il nostro settore e le specificità di alto contenuto tecnologico che ci contraddistinguono, e per il nostro Gruppo di ricercare di personale qualificato, il che oggigiorno non è affatto semplice ed immediato».

«Join us: talents for chemistry and polymers» è il titolo del progetto formativo varato dalla locale territoriale che è terminato la scorsa settimana. Il progetto ha coinvolto 9 aziende dei Gruppi merceologici chimici e materie plastiche e gomma di Confindustria Bergamo e 10 giovani impegnati in tirocini aziendali a tempo pieno e provenienti da un istituto superiore di Ancona, da due istituti superiori siciliani e da un istituto superiore bergamasco. Una iniziativa sperimentale per stimolare l’occupabilità guardando oltre i confini territoriali per presentare ai giovani i plus di un settore ad alta innovazione alla ricerca di addetti con adeguate competenze. «Join us: talents for chemistry and polymers» è un’iniziativa pilota – sottolinea Marco Manzoni, Vice presidente con delega Education di Confindustria Bergamo – che ci permette di sperimentare nuove strade per affrontare la crescente carenza di competenze tecniche».