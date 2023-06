Università, la guida per fare la scelta giusta: test, alloggi e borse di studio

La guida aggiornata

La guida del Sole 24 Ore “Università. Corsi, test, borse di studio”, realizzata in collaborazione con Alpha Test e in edicola giovedì 29 giugno a 1 euro oltre al prezzo del quotidiano, offre un aiuto semplice e immediato per orientarsi, essere informati sulle proposte di offerta e le tendenze della domanda, con capitoli dedicati alle aree interdisciplinari e interventi di esperti del mercato del lavoro.

All’interno della guida vengono offerte anche indicazioni sugli alloggi fuori sede, borse di studio, tasse e finanziamenti. E c’è una sezione dedicata ai test d’ingresso, con oltre 100 domande e risposte per mettersi in gioco provando i quiz delle principali aree disciplinari con un focus sulle novità per il test di medicina.



Loading...