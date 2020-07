Università, Harvard e Mit denunciano Trump per il giro di vite sugli studenti internazionali L’ordine espelle o rifiuta il visto a chi potrà frequentare solo classi online. Incertezze per 1 milione di giovani che portano in dote 41 miliardi di Marco Valsania

L’università di Harvard (Usa)

Harvard addio? E forse addio, o almeno arrivederci, da parte di grandi università americane a una fetta di quegli oltre 40 miliardi che gli studenti internazionali portano con sé quando si iscrivono e frequentano i centri accademici negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi dell'immigrazione, davanti ad una pandemia che crea gravi perplessità sul grado di riapertura fisica dei college a fine estate, sono intervenute con durezza scatenando un grave scontro con le istituzioni accademiche americane cruciali per l'innovazione e competitività del Paese. Hanno dato un giro di vite ai criteri per i visti, vietando agli studenti esteri di entrare o di rimanere nel Paese se, per scelta di salute o per obbligo, potranno frequentare, venga settembre, soltanto corsi online. Una decisione che minaccia di scoraggiare tanti e di lasciare tanti altri in un limbo, a rischio di espulsione. L'unica opzione in quell'ipotesi diventerebbe seguire corsi remoti dalla propria patria, con incognite che comprendono fusi orari oltre ai difetti strutturali delle lezioni via Internet.



Il ricorso di Harvard e Mit

Due celebri università - Harvard, che programmava un avvio dell'anno interamente online, e il Mit - hanno immediatamente reagito e presentato ricorso legale, lanciando un aperto guanto di sfida al governo. Hanno denunciato l'amministrazione Trump per la nuova “direttiva”, castigata come un vero e proprio irresponsabile ricatto. Parte della crociata del Presidente per far riaprire il Paese – scuole comprese - a ogni costo, anche mentre la pandemia ancora avanza e travolgendo i piani cauti che i college stanno cercando di mettere a punto. “L'ordine è arrivato senza alcun preavviso, la sua crudeltà superata solo dalla sua irresponsabilità” ha scritto a facoltà e studenti il presidente di Harvard Lawrence Bacow. “Appare concepito per mettere pressione di proposito su college e università affinchè aprano le classi nel campus per lezioni di persona in autunno, senza riguardo per le preoccupazioni per la salute e la sicurezza di studenti, insegnanti e altri”.

“Tornino a casa”

Ma Kenneth Cuccinelli, ministro a interim della Sicurezza domestica, non ha fatto marce indietro o eccezioni in dichiarazioni pubbliche secche e a muso duro - non solo per chi dovrebbe arrivare ma anche per chi si trova già negli Stati Uniti. Si è limitato a , in stile America First, che “se non sono veri studenti o sono al 100% online non hanno motivo per restare qui. Devono tornare a casa e poi tornare quando le scuole riaprono”.



In gioco 41 miliardi

Il colpo, se le norme resteranno, minaccia di essere duro per i college statunitensi che aspirano ad attirare il talento globale - e le sue rette. Un patrimonio economico non indifferente: gli oltre un milione di iscritti da oltre confine, finora con regolari visti, rappresentano circa il 5% del totale del corpo studentesco americano, ma una porzione ancora più significativa delle entrate perché di regola pagano a prezzo pieno, mentre nell'80% e più dei casi gli studenti locali ricevano borse di studio o aiuti. Per l'esattezza, la Nafsa, l'associazione degli International Educators, ha stimato che in anno accademico questo esercito di giovani contribuisce 41 miliardi all'attività economica e sostiene quasi mezzo milione di posti di lavoro, 458.290. Un esempio persino nel cuore del Paese: in Michigan ci sono 33.236 studenti internazionali che contribuiscono 1,2 miliardi alla sua economia in un anno.



La flessibilità perduta

Gli studenti internazionali avevano beneficiato di flessibilità finora legata alla devastazioni provocate dal coronavirus. Se tradizionalmente, sono tenuti a frequentare solo un numero limitato di corsi online, ma con la pandemia era stata consentita loro maggiore flessibilità per i semestri primaverili e estivi. Se molti studenti erano stati costretti a rientrare a casa, altri si erano ingegnati per rimanere, trovando soluzioni abitative d'emergenza e sforzandosi di continuare a pagare costi pur spesso senza un lavoro e senza avere diritto, in quanto stranieri, a fondi federali per il soccorso anti-pandemia.