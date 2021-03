Università, l’Mba online del Mip-Politecnico Milano sale nella top ten mondiale

2' di lettura

Il Mba online del MIP Politecnico di Milano sale ancora nella top ten mondiale e raggiunge l’ottava posizione, primo tra le business school italiane e quinto tra quelle europee. Secondo il Financial Times Online MBA 2021 Ranking, reso pubblico oggi, l’International Flex MBA del MIP ha conquistato l’ottavo posto al mondo tra i migliori Master in Business Administration fruibili in distance learning, guadagnando una posizione rispetto al 2020. Considerando solo le business school europee, il MIP è al quinto posto e resta l’unica scuola italiana presente nel ranking stilato annualmente dal quotidiano britannico.

Il primo corso nel 2016

Lanciato nel 2016 ed erogato grazie a una innovativa piattaforma sviluppata in partnership con Microsoft, l’International Flex MBA è la versione in lingua inglese del corrispettivo Flex MBA in italiano, il primo Master nel nostro Paese erogato in modalità Smart Learning fin dal 2014, anno del suo esordio nell’offerta formativa del MIP. In otto anni i due Master hanno formato oltre 550 studenti, con un incremento del 35% degli iscritti solo nel 2020.

Bene per carriera e ambiente internazionale

Dall’analisi dei singoli parametri su cui si basa la classifica, emerge come l’International Flex MBA si sia distinto in tutti gli indici di “career progress” (miglioramento graduale della posizione in azienda degli alumni nei tre anni successivi alla conclusione del Master e per dimensioni dell’azienda stessa), per il gender balance all’interno del board, per il carattere internazionale degli studenti e del corpo docente.

Effetto coronavirus

«L'emergenza sanitaria ha impattato inevitabilmente anche sulle modalità con cui si fa alta formazione - spiega il Dean del MIP, Federico Frattini - accelerando un processo di innovazione che noi avevamo già previsto come una naturale evoluzione dell’alta formazione manageriale. L’incremento di iscritti in un anno così particolare come il 2020 è indicativo di come la scelta di introdurre per primi in Italia e tra i primi in Europa lo smart learning, in uno dei nostri Master più prestigiosi, si sia rivelata fondamentale per intercettare una domanda crescente di flessibilità che la nostra business community cominciava a manifestare da tempo».

La top ten del Financial Times

Nella top ten del ranking del Financial Times, il MIP precede la Robert Smith School of Business dell’Università del Maryland (Usa) e l'Australian Graduate School of Management dell'UNSW Business School di Sidney. Al primo posto si conferma la Warwick Business School (Uk), seguita dall'IE Business School (Spagna) e dall’Imperial College Business School (Uk), che fa il suo ingresso per la prima volta nel Ranking.