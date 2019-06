Università, una laurea su 10 «parla» solo inglese

2' di lettura

Stop ai corsi di laurea in inglese? A giudicare dall’offerta in rampa di lancio per il prossimo anno accademico non si direbbe proprio. Il numero dei corsi la cui didattica è interamente nella lingua di Albione sono arrivati a quota 440 in 55 atenei in rispetto ai 351 del 2018/19 e ai 339 del 2017/18.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, che ha confermato la bocciatura (già espressa dal Tar nel 2013) della decisione del Politecnico di Milano di organizzare intere lauree magistrali e dottorati in lingua inglese, il ministero dell’Istruzione allora guidato da Valeria Fedeli aveva deciso di aprire un tavolo con la Crui (Conferenza dei rettori) per “dettare” delle linee guida alle università per allinearsi al diktat dei giudici.

Ma non da subito. Per l’anno accademico 2018/19, infatti, è stato deciso che tutto sarebbe restato come prima. E la situazione, ancor oggi, non è stata del tutto chiarata.

Il Miur, interpellato dal Sole 24 Ore, precisa che i corsi universitari interamente in lingua inglese attivi nell’anno accademico 2017/18 erano 338 su 4.500 corsi in Italia. «Tutti gli atenei che li avevano istituiti - spiegano dal Ministero - hanno altri corsi omologhi attivati in italiano, mentre il Politecnico di Milano, per il quale era stato sollevato il contenzioso aveva deliberato di trasformare la sua intera offerta formativa esclusivamente in lingua inglese».