Università, le lauree del futuro? Boom di digitale e green

Tra le aree che aumentano l’offerta ci sono economia, medicina e professioni sanitarie, ingegneria industriale e dell’informazione. Ma anche scienze giuridiche e psicologia.

Il lavoro

Ma quanto “rende” la laurea? In base al Rapporto AlmaLaurea 2023 - che mette sotto i riflettori 670mila giovani di 78 atenei - nel 2022 sono migliorate ancora la capacità di assorbimento del mercato del lavoro, anche rispetto al pre-Covid. Il tasso di occupazione a un anno dal titolo risulta pari al 75,4% tra i laureati triennali e al 77,1% tra quelli magistrali e a ciclo unico (per entrambi è il record dell’ultimo decennio); a cinque anni sale al 92,1% per i primi e all’88,7% per i secondi.

Dal Rapporto 2023 risulta poi un aumento del valore nominale degli stipendi, ma che risultano in realtà in calo in termini reali a causa dell’inflazione.

Nel 2022, a un anno dal titolo, la retribuzione mensile netta è, in media, pari a 1.332 euro per i laureati triennali e a 1.366 euro per quelli magistrali. A cinque anni dal titolo si sale a 1.635 euro per i primi e a 1.697 euro i secondi.

Esperienze all’estero

Anche alla luce dei dati che evidenziano per chi ha svolto un periodo di studio all’estero maggiori chance di trovare lavoro (+12,3% se nell’ambito del proprio corso di studi e addirittura +25,8% se si tratta di iniziative personali) crescono le proposte di double o joint degree (826 rispetto agli 822 attuali), che permettono di conseguire nello stesso tempo due o più lauree riconosciute in Italia e nei Paesi stranieri dove si è andati a studiare.