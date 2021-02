Università, lauree Stem: iscrizioni in crescita (ma troppo lentamente) Aumentano le matricole ai corsi tecnico-scientifici triennali. I duemila iscritti in più rispetto al 2019 sono soprattutto ragazze. Ma le buone notizie finiscono qui di Eugenio Bruno

Non solo al cinema e a teatro ma anche in politica molto spesso il sottotesto prevale sul testo. Applicando lo stesso principio al discorso programmatico di Mario Draghi, tra gli impegni del suo governo possiamo includere anche un investimento più convinto sulle lauree Stem. Sebbene il premier non le abbia citate direttamente pensava a loro quando ha annunciato che si investirà «economicamente ma soprattutto culturalmente, perché sempre più giovani donne scelgano di formarsi negli ambiti su cui intendiamo rilanciare il Paese». Quali? Quelli incarnati dalle competenze chiave «digitali, tecnologiche e ambientali» elencate un attimo prima. Parlare di gender pay gap, di occupazione femminile e, in un’ottica più complessiva, di capitale umano in un Paese che, nonostante la crisi, resta la seconda manifattura d’Europa significa accendere un faro sulle «quattro sorelle» Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Se per farlo utilizziamo i dati sulle iscrizioni all’università, ne viene fuori un quadro in chiaroscuro. Perché, se è vero che gli iscritti del 2020/21 alle 65 classi di laurea in ambito tecnico-scientifico aumentano, è altrettanto vero che la crescita, specie tra le ragazze, è troppo lenta. Considerando che con il nostro 24,7% di laureati Stem (ma appena 16,2% di laureate) nella fascia 25-34 anni, siamo sopra al Regno Unito (23,2%) ma restiamo comunque sotto alla Francia (26,8%), alla Spagna (27,5%) e alla Germania (32,2%).

Iscrizioni in lieve aumento

In valore assoluto, le matricole Stem aumentano. Almeno quelle triennali. Dalle 85mila del 2016/17, si passa alle 94mila di quest’anno, con un balzo di 2mila unità negli ultimi 12 mesi. Grazie quasi esclusivamente - ed è un bagliore di luce - alle donne. Dalle 92.511 (di cui 35.371 ragazze) del 2019/20 si sale a 94.603 del 2020/21 (tra cui 37.155 di sesso femminile). Tanto più che, nel medesimo arco di tempo, anche nella magistrale a ciclo unico di Architettura-Ingegneria edile si cresce da 1.844 a 2.012 immatricolati e la pattuglia «rosa» aumenta da 1.112 a 1.228. Peccato - e veniamo alla prima ombra - che in percentuale gli iscritti al primo anno rispetto al totale diminuiscano in entrambi i casi: dal 29,2 al 28% per le triennali; dal 4 al 3,8% per il ciclo unico. E dalle altre magistrali arriva un’altra «doccia fredda» visto che da un anno accademico all’altro le immatricolazioni a un corso Stem scendono sensibilmente, da 49.834 a 42.275. Un calo dovuto però per due terzi ai maschi.

La laurea Stem conviene

Che un titolo terziario nel campo tecnico-scientifico sia un buon investimento per il futuro lo dicono anche i dati di AlmaLaurea. Sicuramente dal punto di vista lavorativo. Se l’indagine su 79mila laureati 2019 di primo e secondo livello (magistrali biennali e magistrali a ciclo unico) in un percorso Stem ci dice che il loro percorso universitario si conclude con un voto mediamente più basso (102,7 su 110 contro 103,3 degli altri percorsi) e una quota minore di «dottori» in corso (49,3% contro il 58,5% totale), il rapporto sugli esiti occupazionali presenta quasi tutti segni più.

Interrogati a cinque anni dal titolo, i 30.500 laureati 2014 di secondo livello vantano un tasso di occupazione del 90,3% (92,9 tra gli uomini e 86,9 tra le donne), oltre 5 punti in più della media. In testa troviamo i gruppi ingegneria (93,9%) ed economico-statistico (92,0%); in coda quello geo-biologico con l’82,8 per cento. Più elevati sono, in generale, anche i loro stipendi. Sempre a cinque anni dal titolo, i «dottori» Stem guadagnano 1.642 euro netti mensili contro i 1.443 dei non Stem (il 13,8% in più). Con un gender pay gap ancora troppo esteso - +19,6% a favore dei maschi: 1.760 contro 1.472 euro - e trasversale a tutte le aree disciplinari: architettura (+16,3%), scientifica (+15,8%) e geo-biologica (+11,3%).