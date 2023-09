Università lombarde in campo contro la violenza di genere

I temi da trattare

Gli interventi potranno essere finalizzati alla trattazione di uno o più dei seguenti temi: le cause strutturali e culturali della violenza contro le donne in tutte le sue forme: fisica, sessuale, psicologica, economica, verbale, online o in qualsiasi altra forma; sistemi di protezione e tutela giuridica e sociale della donna e dei suoi figli; gli effetti della violenza maschile sulle donne e sui loro figli vittime di violenza assistita, con particolare attenzione agli orfani di femminicidio; modalità e strumenti per prevenire la violenza maschile contro le donne: riconoscere e decostruire gli stereotipi culturali, promuovere l’utilizzo di un linguaggio non sessista e una corretta rappresentazione dell’immagine femminile nei media; la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in un’ottica di prevenzione della violenza contro le donne; la violenza e le molestie nei confronti delle donne sul luogo di lavoro: strumenti di protezione e prevenzione; la violenza contro le donne con disabilità; come riconoscere e gestire il fenomeno della violenza contro le donne, con particolare attenzione alla valutazione dei segnali di rischio e di allarme; analisi di programmi rivolti al recupero e alla riabilitazione di uomini autori di violenza; la legislazione e le politiche di riferimento a livello internazionale, nazionale e locale sul tema della violenza maschile contro le donne, anche in un’ottica di pari opportunità; il sistema integrato di governance e dei servizi territoriali così come sviluppati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale.

