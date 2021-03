Università, Luiss tra i 50 migliori atenei al mondo per gli studi politici e internazionali. Naba al top tra le Accademia di belle arti La Luiss di Roma è tra i 50 migliori atenei al mondo per gli studi politici e internazionali. Naba è la prima Accademia di Belle Arti italiana nel mondo e una delle sole tre istituzioni italiane, l'unica Accademia di Belle Arti, a comparire nella top 100 mondiale di Fr.Ba.

(IMAGOECONOMICA)

Non solo La Sapienza di Roma e Politecnico di Milano. Nell’ultima edizione del Qs ranking a guadagnare posizioni ci sono anche altri atenei italiani.

La Luiss di Roma prosegue la sua corsa e rientra nel club dei 50 migliori atenei al mondo per gli studi politici e internazionali, guadagnando 90 posizioni nell’area globale delle scienze sociali (tra le prime 5 in Italia). Il trend è positivo anche in tutte le altre aree: business & management dove scala circa 50 posti raggiungendo la 105ma posizione; per accounting & finance realizza un balzo in avanti dalla fascia 201-250 a quella 101-150. Risultati positivi anche negli studi di economics (da 251-300 a 201-250) e in law, dalla fascia 151-200 a quella 101-150.

Luiss punta su innovazione e internazionalizzazione

«Gli investimenti in innovazione e nella internazionalizzazione del corpo docente ci hanno consentito di raggiungere questi risultati e sono motivo di grande orgoglio - dichiara Andrea Prencipe, rettore Luiss - . Migliorare la qualità della didattica e valorizzare l'attività della ricerca sono le linee guida del nostro modello formativo».

Tra gli elementi che continuano da oltre sei anni a spingere la Luiss nella scalata del Qs anche la valutazione delle aziende (employer reputation) per la capacità di formare giovani talenti con profili in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

Il record di Naba

Naba è invece la prima Accademia di belle arti italiana nel mondo e una delle sole tre istituzioni italiane a comparire nella top 100 mondiale delle migliori università per il settore art & design del QS World University Rankings.

Per il settore art& design i criteri utilizzati in questa analisi comparativa rigorosa e indipendente sono due: il primo, e più influente, è quello della academic reputation, che misura quali istituzioni sono più apprezzate dalla comunità accademica globale, chiamata a rispondere al sondaggio di QS, che risulta essere la più grande indagine al mondo delle opinioni dei membri delle diverse facoltà.

Il secondo, la employer reputation, valuta quali istituzioni vengono considerate dai responsabili delle assunzioni di tutto il mondo come i luoghi di formazione dei laureati e diplomati più competenti e talentuosi, pronti ad affrontare il mercato del lavoro.

A commentare il riconoscimento è Guido Tattoni, direttore accademico di Naba: «Un risultato di rilievo per Naba che giunge nell'anno della ricorrenza dei 40 anni dalla sua fondazione e che è stato possibile grazie al contributo della faculty e di tutti quanti lavorano in Accademia a Milano e a Roma. Il contesto storico in cui viviamo e questo prestigioso riconoscimento ci motivano ancor più a proseguire con impegno, rinnovando la nostra passione nel dimostrarci all'altezza di questo risultato e mantenerlo negli anni a venire».