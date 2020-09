Università, il ministro Manfredi: «Gli sconti sulle tasse aiutano, niente calo delle matricole» Dai primi dati aumentano gli immatricolati nel Mezzogiorno (senza cali al Nord) e raddoppiano le pre-iscrizioni degli stranieri di Eugenio Bruno

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi (Imagoeconomica)

Dai primi dati aumentano gli immatricolati nel Mezzogiorno (senza cali al Nord) e raddoppiano le pre-iscrizioni degli stranieri

Il tanto temuto calo di matricole per ora non c’è. Anzi alcuni atenei del Sud stanno addirittura recuperando iscritti. Mentre le pre-iscrizioni degli studenti stranieri raddoppiano. Sono i primi, incoraggianti, segnali in vista del nuovo anno accademico che il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, ha deciso di condividere con il Sole 24 Ore in coincidenza con la ripresa delle lezioni universitarie.

In pieno lockdown aveva lanciato l’allarme sul possibile calo di matricole. Adesso che segnali abbiamo?

Anche se per avere un quadro completo dobbiamo aspettare almeno metà ottobre tutti i segnali, dalle università che hanno iniziato le iscrizioni alle pre-iscrizioni fino ai corsi ad accesso programmato, ci dicono che il calo non c’è. La richiesta di università è infatti comparabile se non addirittura superiore a quella degli anni scorsi.

Come se lo spiega?

Con l’efficacia delle politiche del governo. Da un lato, l’impatto delle misure sulla tassazione, che consentirà a uno studente su due di pagare meno tasse, è stato significativo in un momento di crisi economica. Dall’altro, è passato il messaggio rivolto ai giovani che per avere un futuro bisogna acquisire delle competenze.