Università: matricole in crescita del 5, borse di studio del 6% - Oltre ai primi dati sulle immatricolazioni la conferma sul trend in aumento arriva anche dalle domande di borse di studio: quasi il 6% in più secondo l’ Andisu di Eugenio Bruno

Manfredi (Università): la ripartenza in presenza sta funzionando

L’Italia dell’istruzione superiore tira un sospiro di sollievo. L’impatto negativo del Covid-19 sulle immatricolazioni - che un po’ tutti, dal ministro Gaetano Manfredi ai rettori, si aspettavano nei mesi scorsi - molto probabilmente non ci sarà. A dirlo sono almeno un paio di indizi. Il primo arriva dalle domande di borse di studio per l’anno accademico 2020/21 che, sebbene provvisorie, registrano un aumento medio di quasi il 6% rispetto a 12 mesi fa. Il secondo lo fornisce il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, che al Sole 24Ore del Lunedì conferma: «Anche se sono da completare i primi dati che arrivano dagli atenei ci dicono che abbiamo il 5% di matricole in più».

Il trend delle borse di studio

Rinviando per i dettagli territoriali al grafico accanto, qui analizziamo la tendenza di fondo che emerge dalla ricognizione condotta dall’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu). Come le 276mila domande di quest’anno rispetto alle 262mila di quello scorso (+5,8%).

Perché se è vero che, da un lato, possono essere dovute a un impoverimento dei livelli reddituali causati dalla pandemia e all’utilizzo dell’Isee corrente, dall’altro, rappresentano comunque una «proxy» delle iscrizioni in corso. Il copyright è di Monica Barni, assessore all’Università della Regione Toscana, che spiega: «Se aumentano le borse di studio è probabile che aumentino le matricole».

Nel confessare di aver avuto paura nei mesi scorsi «che le famiglie si fossero così impoverite da non mandare i figli a studiare fuori» adesso è pronta a tirare un sospiro di sollievo: «Abbiamo fatto degli interventi sul diritto allo studio che consentiranno ai ragazzi di continuare a studiare». Il riferimento va agli oltre 200 milioni stanziati dal decreto Rilancio per elevare la no tax area da 13 a 20mila euro di Isee, ridurre le tasse dal 30 all’80% fino a 30mila e rimpinguare di 40milioni il fondo per il diritto allo studio.

I segnali provenienti dagli atenei

Che il trend delle immatricolazioni sia in ascesa lo dicono anche i singoli atenei. Più o meno in tutta Italia, grazie alla scelta di assicurare quasi ovunque lezioni in modalità mista in presenza/a distanza almeno per il primo semestre. Solo negli ultimi 10 giorni hanno gridato al boom di matricole le università di Palermo (+23% sul 2019), Milano Bicocca (+20%) e Pavia (+28%).