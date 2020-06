Università, da medicina ad architettura: 5 incontri web sulle novità dei test d’ingresso 2020 Cinque dirette streaming su diverse aree di studio, in calendario fino metà luglio, in cui gli studenti possono fare il punto insieme agli esperti Alpha Test sulle novità previste nei test di quest'anno

(ANSA)

Cinque dirette streaming su diverse aree di studio, in calendario fino metà luglio, in cui gli studenti possono fare il punto insieme agli esperti Alpha Test sulle novità previste nei test di quest'anno

1' di lettura

Comincia oggi 5 giugno dalle prove di ammissione dell'area medica la serie di incontri online gratuiti sui test di ingresso curata da Alpha Test. Si tratta di cinque dirette streaming su diverse aree di studio, in calendario fino metà luglio, in cui gli studenti possono fare il punto insieme agli esperti Alpha Test sulle novità previste nei test di quest'anno così fuori dall'ordinario.

Durante la diretta si parlerà di: date e modalità di svolgimento delle prove (online? a distanza o in presenza?), programmi d'esame, metodo di studio per pianificare il lavoro dei prossimi mesi, esempi significativi di esercizi svolti in diretta insieme ai docenti, gestione degli aspetti burocratici (iscrizione al test, funzionamento delle graduatorie nazionali, dove previsto).

Proprio come nelle situazioni in presenza, i partecipanti agli incontri potranno fare domande e interagire con i docenti, sperimentando l'esperienza e la qualità che Alpha Test garantisce anche nella didattica online disponibile quest'estate in parallelo con i tradizionali corsi di preparazione in aula.

Ecco il programma degli eventi:

•5 giugno, ore 15,30: speciale test Medicina e Professioni Sanitarie

•martedì, 9 giugno: speciale test Economia (anche TOLC-E)

•giovedì 9 luglio: speciale test Psicologia

•giovedì 16 luglio: speciale test Formazione Primaria

•all'uscita del Decreto ministeriale sui test nazionali di settembre: speciale Decreto 2020

La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione sulla pagina dedicata all'iniziativa.