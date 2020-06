Università: niente tasse fino a 20mila euro. Sconti dal 10 all'80% fino a 30mila La no tax area sale da 13 a 20mila euro di Isee; da 20 a 30mila arriva uno sconto dal 10 all’80% a seconda del reddito familiare. E, restando sul tema del diritto allo studio, novità all’orizzonte sono attese anche sulle borse annuali di Eugenio Bruno

Università, gli atenei italiani risalgono la classifica mondiale

La no tax area sale da 13 a 20mila euro di Isee; da 20 a 30mila arriva uno sconto dal 10 all’80% a seconda del reddito familiare. E, restando sul tema del diritto allo studio, novità all’orizzonte sono attese anche sulle borse annuali

3' di lettura

La promessa di ridurre le tasse universitarie a uno studente su due prende forma. In un decreto inviato alla Conferenza dei rettori (Crui) per il parere di rito il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, fissa infatti i paletti per la distribuzione agli atenei dei 165 milioni stanziati dal decreto Rilancio con l’obiettivo espresso di contenere il calo della matricole che tutti si aspettano dal Covid-19.

Due le linee principali di intervento: la no tax area sale da 13 a 20mila euro di Isee; da 20 a 30mila arriva uno sconto dal 10 all’80% a seconda del reddito familiare. E, restando sul tema del diritto allo studio, novità all’orizzonte sono attese anche sulle borse annuali. A cominciare dalla revisione dei criteri per la definizione di «fuorisede».

Giù le tasse universitarie

Attualmente per accedere alla no tax area uno studente deve possedere tre requisiti: se è una matricola, deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (l’Isee appunto) inferiore a 13mila euro; se è iscritto agli anni successivi deve essere in regola con gli studi o al massimo essere fuori corso di un anno; se è al secondo anno avere almeno 10 crediti formativi (o 25 dal terzo in su). Di questi paletti il Dl modifica il primo elevando, come detto, la soglia dell’esenzione fino ai 20mila euro di Isee. Al finanziamento di questa misura sono destinati 50 dei 165 milioni previsti nel Dl Rilancio, che vengono adesso ripartiti tra gli atenei in base alla perdita di gettito standard della contribuzione studentesca subita nell’anno accademico 2020/21 rispetto all’incasso atteso da tutti gli iscritti con Isee inferiore a 30mila euro.

Leggi anche Dalla Luiss mille borse di studio per il post-Covid19

Altri 65 milioni vengono utilizzati per ridurre le tasse al di sopra della no tax area. Grazie a uno sconto sul cosiddetto «contributo omnicomprensivo annuale» (a cui poi bisogna aggiungere l’imposta di bollo e la tassa regionale sul diritto allo studio, ndr) per la fascia di Isee 20-30mila euro. Tale riduzione parte dall’80% nella fascia 20-22mila euro, passa al 50% tra i 22 e i 24mila e al 30% tra i 24 e i 26mila, per arrivare al 10% nella fascia 28-30mila euro di Isee.

Con i restanti 50 milioni del plafond viene finanziato anche un terzo tipo di aiuto (eventualmente senza tetti di reddito), che saranno le singole università a determinare. Scegliendo tra le tre opzioni individuate dal Dm spedito alla Crui: innalzamento della no tax area oltre i 20mila euro oppure dello sconto previsto tra 20 e 30mila euro; esonero totale per i nuclei familiari particolarmente colpiti dalla crisi (da dichiarare con autocertificazione); esonero parziale per altre categorie di studenti.