Università: Padova e Bologna al top in Italia Sul podio della classifica globale tre università americane: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology e Stanford University. Al primo posto tra gli atenei europei, l'Università inglese di Oxford di Fr.Ba.

Università Padova (Agf)

Padova e Bologna a pari merito in prima posizione, davanti alla Sapienza di Roma e alla Statale di Milano. È questo il podio della classifica italiana delle università, messe in fila secondo i parametri fissati dal Best Global Universities ranking 2020 stilato dalla testata americana “US News & World Report”.

La classifica ha preso in esame 1.500 università in 81 diversi Paesi nel mondo, valutando diversi indicatori, tra cui il numero di libri e pubblicazioni realizzate, citazioni, conferenze, collaborazioni internazionali. Le migliori italiani si posizionano sullo scacchiere internazione oltre la posizione numero 100. Padova e Bologna sono 116esime, La Sapienza 119ima, Statale Milano 155esima.

Nella classifica Padova ottiene il risultato migliore tra gli atenei italiani in Ingegneria elettrica ed elettronica, Biologia molecolare e genetica, Scienza delle piante e degli animali, Psichiatria e psicologia, Scienze dello spazio.

Sul podio della classifica globale del Best Global Universities ranking, tre università americane: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology e Stanford University. Al primo posto tra gli atenei europei, invece, l’Università inglese di Oxford.

