Università, Politecnico di Milano nella Top 5 mondiale per l’Mba a distanza Il corso Mba online erogato da Mip - Politecnico di Milano è l'unico italiano a figurare nella graduatoria, e il quarto in Europa di Francesca Barbieri

Entra nella top 5 mondiale con il corso “International Flex Emba” la School of Management del Politecnico di Milano migliorando ulteriormente il risultato del 2019 nella classifica promossa da QS Quacquarelli Symonds dedicata ai corsi MBA online.

Il corso Mba online erogato da Mip è l'unico italiano a figurare nella graduatoria, e il quarto in Europa.

L'International Flex Mba è la versione in lingua inglese del Flex Mba, che ha coinvolto fino a oggi quasi 500 studenti, sia nella versione italiana che in quella internazionale. Il programma è erogato grazie a una specifica piattaforma digitale sviluppata in partnership con Microsoft.

La classifica dei programmi Mba online delle business school promossa da QS Quacquarelli Symonds si basa su quattro diversi parametri:

● Employability (30% del punteggio finale): che considera il grado di occupabilità delle persone iscritte al corso.

● Class Profile (30%): che valuta diversi parametri, tra cui il numero di studenti iscritti e l'esperienza professionale media degli iscritti.

● Faculty and Teaching (35%): valuta il livello di qualità relativo all'insegnamento e al corpo docenti.

● Class Experience (5%): considera una serie di indicatori tra cui la percentuale di attività svolte in presenza, la possibilità di utilizzare un'app a supporto dell'apprendimento accessibile tramite cellulare e/o tablet e il livello del supporto tecnico.

Nelle prime tre posizioni troviamo Ie Business school (Spagna), Imperial College Business School (Uk) e Warwick Business School (Uk).

«Continueremo ad investire nell'innovazione digitale e nella qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento - commentano Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Presidente e Dean del Mip Politecnico di Milano - , con la consapevolezza della straordinaria importanza che la didattica online ha in questo momento e continuerà ad avere in futuro»