Università, quanto costa (e quanto rende) una laurea in Italia

Il quadro non muta se ci spostiamo ad analizzare il rapporto costi/benefici garantito dall’avere in tasca un titolo di studio più elevato. Se è vero che il costo della laurea nel nostro Paese resta tutto sommato contenuto rispetto a quello del diploma, visto che si aggira sui 20.900 dollari aggiuntivi per le donne (tra costi dei corsi e mancato guadagno per aver scelto di non lavorare nel frattempo) e sui 28.600 per gli uomini, è altrettanto vero che il rendimento finanziario associato all’appellativo di “dottore” è sua volta inferiore rispetto agli altri Paesi Ocse. Complice il nostro cuneo fiscale elevato.

Partendo da un reddito lordo al termine dell’intera carriera lavorativa che l’Ocse stima in 436.700 dollari lordi in più rispetto ai diplomati (300.700 per le donne) e sottraendo il prelievo tributario e contributivo si arriva infatti a un guadagno netto di 190.600 dollari per un laureato e di 154.200 per una laureata, sempre rispetto al diploma. Numeri che ci collocano al quartultimo posto totale, davanti a Belgio, Lettonia ed Estonia.

I GUADAGNI ATTESI Ritorno finanziario netto di un titolo di istruzione terziaria rispetto al diploma. Anno 2016. In dollariNota: * Anno di riferimento diverso dal 2016 (Fonte: Ocse)

I prestiti in aumento

Nel ricordare come i 25-34enni laureati in Italia siano ancora al 28% complessivo, il rapporto Education at a glance caldeggia l’introduzione «di ulteriori incentivi per iscriversi all’università e per laurearsi». Del resto, come abbiamo raccontato sul Sole 24 ore di lunedì 19 agosto, le tasse universitarie continuano ad aumentare, complice anche l’introduzione della no tax area, e le borse di studio sono insufficienti. Tant’è che le famiglie scelgono di indebitarsi per far proseguire gli studi ai figli.