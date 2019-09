Università: Sant’Anna di Pisa, Normale e Bologna salgono nella top 200 mondiale

Sant’Anna la più quotata, citazioni top per la Normale

La più quotata è ancora una volta la Scuola di Studi Avanzati Sant’Anna di Pisa , che sale di 4 posizioni raggiungendo il 149esimo posto. Una crescita - spiega il magazine britannico - dovuta soprattutto all’aumento dei punteggi per la reputazione nella ricerca e per la quota di studenti internazionali. L’altro ateneo pisano fra i top, la Normale, cresce invece di 9 posizioni fino alla 152esima, grazie a punteggi più alti per le citazioni. Le due scuole universitarie pisane sono da due anni riunite in una federazione di cui fa parte anche la Scuola Iuss di Pavia.

Strada in salita per i piccoli atenei

Eccellenze a parte, fa notare il Times Higher Education, per la maggior parte delle università italiane i punteggi relativi alle citazioni sono inferiori a quelli del 2019 e , quindi, molte scivolano in classifica. Tra queste, l'Università di Trento, che scende dalla fascia 251-300 alla coorte 301-350, e l’università di Napoli Federico II, che scende da 301-350 a 351-400. Nella top 800, infine, si registrano tre nuovi ingressi - università de L’Aquila, dell’Insubria e del Piemonte Orientale - mentre esce del tutto dal ranking l’università di Cagliari.