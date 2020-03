Università: Sapienza seconda al mondo per Storia antica, Politecnico di Milano sesto per Arte e design

Le eccellenze in campo scientifico

Nel sottolineare che l’Italia eccelle anche nel campo delle scienze sociali e delle scienze dure il “QS World University Ranking by subject” mette in risalto le performances del Politecnico di Milano. L’ateneo guidato da Ferruccio Resta, fresco di nomina alla presidenza della Conferenza dei rettori, compare tra le migliori 10 facoltà al mondo di Architettura. Più precisamente, al settimo posto. Lo stesso Politecnico lo troviamo poi al sesto posto per Arte e Design, al settimo per Ingegneria civile e strutturale al nono per Ingegneria meccanica, aeronautica e industriale.

Trend in crescita per la Bocconi

Sugli scudi si conferma anche l’ateneo di via Sarfatti. Oltre a salire al terzo posto in Europa e al settimo al mondo per Business e Management, Bocconi migliora il suo ranking anche in Accounting&Finance, salendo dalla 18esima piazza di un anno fa alla 17esima (quarta però in Europa) del 2020. Immutata invece la posizione conseguita per Economia ed econometria: sedicesima al mondo era e sedicesima resta.

Il resto del mondo

Se dall’eccellenza a macchia di leopardo passiamo a quella in valore assoluto il nostro paese inevitabilmente arretra. Basta guardare le prime dieci università per presenza nelle Top 10 mondiali. In pratica, se escludiamo la settima posizione occupata dall’Eth di Zurigo, ci troviamo dinanzi a un duopolio Regno Unito-Usa. Con le università inglesi che si prendono il primo (Cambridge con 38 citazioni), il terzo (Oxford con 34) e l’ottavo posto (la London School of Economics con 13). E quelle statunitensi che si aggiudicano il secondo (Harvard con 35 citazioni), il quarto (Berkeley) , il quinto (Stanford), il sesto (Mit), il nono (University of California di Los Angeles) e il decimo posto (Yale).

Come leggere i dati italiani

Interpellato dal Sole 24Ore, il vicepresidente di QS Quacquarelli Symonds, Ben Sowter, invita a non leggere questi dati come indicatore di debolezza complessiva del sistema italiano al netto di alcune eccellenze settoriali.E spiega anche perché: «Il nostro ranking è un esercizio relativo più che assoluto e dunque parole come forza e debolezza andrebbero percepite anche loro in termini relativi». E un’ulteriore conferma, secondo lui, arriva da quel settimo posto complessivo al mondo che il nostro paese porta a casa.

Un accenno Sowter lo dedica infine alle basse performances dell’indicatore legato alle pubblicazioni scientifiche, che potrebbero aver penalizzato i nostri atenei. Dati da leggere, precisa ancora Sowter, più «come ristrettezza delle risorse impiegate che come qualità dei singoli ricercatori». Ed è lui stesso a ricordare che «tra il 2007 e il 2017 la spesa media dell’Unione europea in ricerca e sviluppa è cresciuta dall’1,77 al 2,07% mentre quella italiana dall’1,13 all’1,35%». Peccato che - stando agli obiettivi di Europa 2020 - l’intero Vecchio continente si era dato come target il 3 per cento.

