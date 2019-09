Università: Sda Bocconi nella top 10 degli Mba in Europa, migliora la Luiss

Il QS Global Mba Ranking é pubblicato insieme alle seguenti classifiche:

Masters in Management (128 corsi valutati), Masters in Finance (155 corsi), Masters in Business Analytics (84 corsi) e Masters in Marketing (77corsi).

Sul fronte del management la Bocconi è all’undicesimo posto con il master of science in international management, il Politecnico di Milano è 35imo con l’international master in project management. Per la finanza la Bocconi è 11esima e il Politecnico 58esimo.

Nel campo del business analytics il PoliMi è 48esimo e la Luiss 51esima, in quello del marketing il Politecnico di MIlano è al 45esimo posto con il master in marketing management