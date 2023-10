Università Statale, posata a MIND la prima pietra del campus pronto nel 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un tributo alla tradizione architettonica di Milano, in particolare alla Ca’ Granda, la sede antica dell’Università Statale di Milano. Si presenta così il campus che sorgerà al Mind, Milano innovation district, di cui oggi è stata posata la prima pietra, in occasione dell’apertura dell’anno accademico. Cinque corti, circondate da cinque palazzi: 18.300 metri quadri di aule, quasi 50mila metri quadri tra laboratori didattici e dipartimentali, oltre 8mila metri quadrati di biblioteca. Ma sono solo alcuni dei numero del campus scientifico che sorgerà al Mind.

Inaugurazione con protesta, anche. Un gruppo di studenti ha esposto uno striscione mentre il rettore Elio Franzini scopriva la targa del campus. Gli studenti contestano il fatto che nel nuovo campus della Statale su 1100 posti letto «solo 400 sono per il diritto allo studio – ha spiegato un loro portavoce – e gli altri sono a prezzi di mercato. Sono investimenti per centinaia di milioni di euro che negano però il diritto allo studio, perché i soldi non sono spesi per le borse di studio o per residenze a prezzi accessibili». Gli studenti che hanno protestano appartengono alle sigle Studenti indipendenti Link, Udu, Unisi, sinistra universitaria.

Una volta realizzato – entro il 2026 – il Campus MIND ospiterà una comunità di oltre 23mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff, con 18.376 mq per l’area didattica e 35.525 mq di laboratori e renderà più complessa la fisionomia dell’Università degli Studi di Milano. «Regione Lombardia metterà 130 milioni di euro – ha spiegato l’assessore regionale all’Università, Alessandro Fermi – che è una scommessa sull’attrattività del sistema accademico lombardo, capace di formare il futuro dell’Italia e dell’Europa».

Quello di oggi, nelle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala , è «l’avvio e la fine del lavoro del rettore Franzini che in questi anni è stato molto capace. “A volte i tempi non sono quelli che desideriamo, poteva essere più rapido? Chi lo sa, ma rimane il fatto che Franzini ha attraversato anche un momento difficile perché trovare i fondi per essere sicuri di arrivare alla fine non è semplice – ha affermato Sala –. A questo punto è certamente qualcosa di molto importante e sono grato a quelli che ci hanno lavorato».

Il campus Mind, come ha spiegato il rettore Elio Franzini (alla sua ultima inaugurazione di anno accademico) è nato «dall’intuizione del mio predecessore Luca Vago e proseguirà con chi verrà dopo di me, godendo delle possibilità che visoni diverse possono offrire». Franzini parla anche di quelli che restano problemi aperti per il sistema universitario italiano: la carenza delle risorse - insufficienti in primis per il diritto allo studio - la permanenza di procedure che rendono «ingessato e impaurito il comparto pubblico», il precariato della ricerca, sul quale spende parole piuttosto nette: «l’incertezza non aguzza l’ingegno, lo consuma, e bisogna tener conto dei diritti dei nostri ricercatori e soprattutto delle nostre giovani ricercatrici».