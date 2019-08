Università, stretta sui concorsi truccati: controlli a campione sul 10% dei bandi

ANALISI / Meglio la cooptazione dei concorsi

Le contromisure del ministero

Dal 2 luglio Basile non è più rettore dopo che il ministro Bussetti ha accolto le sue dimissioni. Una settimana dopo la macchina per la scelta del nuovo “magnifico” catanese si è messa in moto. Tra le polemiche. Ad esempio sulla possibilità per il decano di bandire nuove elezioni oppure sul mancato commissariamento dell’ateneo. Due scelte che i tecnici del ministero difendono. Facendo notare che, norme alla mano, si può commissariare un’istituzione universitaria solo in presenza di dissesto finanziario. Per evitare che il fenomeno si ripeta in futuro sta anche per arrivare un decreto ministeriale messo a punto dal Capo dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca, Giuseppe Valditara, che introduce un sistema di controlli a campione sul 10% di concorsi locali svolti ogni anno. Un intervento - sottolinea - «di moralizzazione ma rispettoso dell’autonomia universitaria».

ANALISI / Favorire una maggiore mobilità

Entro il 30 novembre di ogni anno il ministero sorteggerà il 10% di procedure da controllare. Sarà l’agenzia Anvur a verificare se esistono - come si legge nella bozza di provvedimento - «evidenti e macroscopici scostamenti tra il giudizio formulato dalla Commissione e le risultanze dal controllo». Innanzitutto controllando il numero di pubblicazioni scientifiche dell’eventuale vincitore e degli sconfitti. In presenza di irregolarità l’Anvur potrebbe convocare il rettore e chiedere spiegazioni. Facendo poi confluire il tutto nella relazione complessiva da inviare al Miur entro il 28 febbraio. Entro fine marzo sarebbe il ministero a chiedere ai rettori l’annullamento in autotutela del concorso. Per evitare che l’alea del sorteggio disinneschi la misura il decreto prevede che l’attenzione dell’Agenzia di valutazione guidata da Paolo Miccoli possa estendersi ad altri concorsi giudicati “sospetti” dai diretti interessati. Un compito che Anvur è pronto a svolgere - garantisce Miccoli - all’interno di un’ «operazione di trasparenza che spero venga interpretata dal mondo accademico come un contributo per stemperare le polemiche, anche recenti, che rischiano di dare al Paese una visione distorta ed ingiusta delle università». Sperando che basti.