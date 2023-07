Università, studenti fuori sede: un tesoro che vale 10 miliardi di euro

Con questa spesa media pure il beneficio economico che le sedi universitarie ottengono dalla presenza dei fuori sede è approssimato per difetto. Nelle città prese in esame, questo beneficio si può stimare complessivamente in otto miliardi di euro; non è azzardato ipotizzare che diventino dieci considerando anche gli studenti residenti in paesi della stessa Provincia sede dell’università e per i quali è impossibile frequentare da pendolari.

Le ricadute sui redditi dei contribuenti locali

Otto miliardi sono poco più dello 0,4% del Pil italiano, ma corrispondono a circa il 5% reddito Irpef dichiarato dai contribuenti delle città esaminate.

A Cosenza, Siena, Pavia, Enna e Padova i pagamenti dei fuori sede, se fossero interamente dichiarati dai soggetti che li incassano, sarebbero pari a più del 10% del reddito Irpef dichiarato: eccetto l’ultima, sono tutte città sotto i centomila abitanti. A Pisa, la percentuale sarebbe quasi doppia. Per l’economia di queste città, dunque, gli effetti di una massiccia migrazione degli studenti fuori sede sarebbero considerevoli. Ma anche in città più grandi, come Bologna, la spesa degli studenti costituisce una quota non trascurabile del reddito dei contribuenti cittadini.

Il trasloco di tutti i fuori sede, invece, non avrebbe sostanzialmente effetti ad Aosta, Reggio Calabria, Bolzano e Brescia, dove la spesa degli studenti non raggiunge l’1% del reddito. Anche sull’economia delle grandi città universitarie, ognuna delle quali conta un numero rilevante di atenei, la presenza degli studenti fuori sede non ha effetti rilevanti. A Roma la loro spesa complessiva è pari all’1,3% del reddito dichiarato dai cittadini, a Milano il 3,9% e a Napoli il 4,1 per cento. È in quest’ultima città che il contributo dei fuori sede può essere più rilevante, a causa del valore medio dichiarato dai napoletani che è dimezzato rispetto a quello delle altre due città.

Alloggi in affitto battono studentati

Soprattutto nelle università più gettonate dai fuori sede - per accoglienza della città o prestigio dell’ateneo - una parte rilevante della spesa degli studenti finisce nelle tasche dei proprietari che affittano gli alloggi, più spesso stanze e singoli posti letto. I quali non di rado dimenticano che con le tasse lo Stato finanzia anche le università. Servono studentati, che però si fatica a realizzare, tanto che per ricevere la terza rata del Pnrr è stato deciso di rinunciare a 500 milioni a essi destinati.