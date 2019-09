Università: test medicina, a Milano il punteggio più alto

A risentirne, semmai, è stato il punteggio medio: nel 2018 fu più alto, anche se di pochissimi (35,67); così come il punteggio massimo ottenuto, di pochi punti superiore lo scorso anno (84,3). Nessun “boom” di bocciati: i candidati hanno assorbito bene le novità e sono riusciti a cavarsela nonostante i cambiamenti.

Eppure, come rilevato da un sondaggio di Skuola.net su un centinaio di candidati poche ore dopo la prova, le sensazioni a caldo mostravano non poca preoccupazione: per il 30% di loro, infatti, proprio i quesiti di cultura generale, tra tutti, si erano dimostrati i più ostici a cui dover rispondere. Anche per questo, per quasi 2 ragazzi su 3 la prova del 2019 era stata

giudicata piuttosto difficile.