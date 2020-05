Università Usa in Italia, mancano all’appello 35mila iscritti e 700 milioni

«Il ritorno degli studenti in Italia è impensabile nel breve periodo – spiega Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University e segretario dell’associazione Aacupi che riunisce 165 Università e college statunitensi, canadesi e australiani che hanno sede in Italia –. Dopo la cancellazione dei corsi estivi, anche i programmi autunnali sono fortemente a rischio».

La Kent University, per esempio, li ha già cancellati e ha fissato la ripartenza delle lezioni per l’inizio di gennaio. La decisione è legata all’incertezza sulla ripresa delle lezioni “in presenza” nelle Università italiane; al blocco del governo statunitense sul rilascio dei passaporti; all’incertezza sul trattamento da riservare agli studenti americani in Italia in caso di malattia da Covid.

«Stiamo dialogando con la Regione Toscana per permettere agli studenti americani di accedere al servizio sanitario nazionale come i cittadini italiani – spiega Ricciardelli – e stiamo stringendo un accordo con la Misericordia per istituire un numero verde da chiamare per fare gli esami in caso di necessità».

Ma l’elemento che, secondo il segretario Aacupi, potrebbe dare una forte spinta alla ripartenza dei programmi universitari americani in Italia è di tipo giuridico: «Il Governo italiano dovrebbe garantire la dichiarazione di presenza allungata fino a 150 giorni, in modo da esentare gli studenti americani che si fermano più di tre mesi dalla richiesta di permesso di soggiorno, il cui procedimento nel 99,99% dei casi non si conclude prima del loro ritorno a casa e va a intasare inutilmente le questure».

L’operazione è già stata fatta dai governi spagnolo, austriaco, francese e della Repubblica Ceca che puntano ad attrarre gli studenti americani. In Italia la battaglia per la dichiarazione di presenza allungata va avanti da anni, senza passi avanti: «Eppure i nostri studenti sono una risorsa enorme per l’economia italiana e valgono quanto mezza legge Finanziaria – conclude Ricciardelli – e le nostre scuole sono in grado di garantirne la tracciabilità».