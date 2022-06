Universo rosé: dalle Dolomiti alla Calabria, in tour con la nostra sommelier

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una crescita costante, e più fra gli uomini che fra le donne. A smontare definitivamente il cliché del vino rosato definito, almeno in Italia e con una punta di sessismo, “vino per donne”, ci pensano i dati dall'Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, ricordati alla recente rassegna Bererosa : «Nel 2022 in Italia il tasso di penetrazione del consumo di rosati è più alto tra gli uomini che tra le donne (66% contro 61%). Significativa anche la crescita nella grande distribuzione: 5% per i rosé contro lo 0,9% degli altri vini». Risultati probabilmente dovuti all'ingresso sul mercato di giovani consumatori, che notoriamente hanno meno pregiudizi legati al genere. E per dare maggior visibilità ai vini dalle bellissime nuance rosate, esiste su Change.org una petizione del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino all'Unicode Consortium, l'ente californiano che sovrintende alle regole della scrittura informatica, per avere sui cellulari un'emoji con un bicchiere di rosé, dato che al momento si può scegliere solo fra il classico rosso e i calici di bollicine. Se anche da noi, come da sempre in Francia, il rosato diventerà presto un vino da tutte le occasioni e tutte le tavole, è indubbio che la bella stagione, le cene all'aperto e le temperature in salita lo rendano il compagno perfetto per le prossime serate. Qui vi portiamo da un capo all'altro dell'Italia, alla ricerca di tutte le sue sfumature di gusto e colore dei rosé fermi. E in abbinamento suggeriamo Manuale di conversazione sui grandi vini rosa firmato da Andrea Gori, sommelier, wine writer e proprietario della trattoria Da Burde a Firenze. Un libro che racconta la via italiana al drink pink, una produzione sempre più variegata, ricca e di tendenza (Trenta Editore, 12 euro).

Il rosé nasce in Italia durante la Seconda guerra mondiale: nel 1943, in Salento, l’azienda Leone De Castris produce il primo Five Roses, Salento IGT ottenuto da 90% Negroamaro e 10% Malvasia Nera. Nella versione Anniversario, prodotta per i primi 50 anni della cantina, è di un bel rosa corallo luminoso, con al naso sentori di frutti di bosco e frutta rossa, tra cui la ciliegia, il mirtillo e il ribes e note di fiori di sambuco. Fruttato, pieno e sapido all'assaggio. Prezzo 11,50 euro.

E la Puglia, patria del rosé, da allora fa solitamente incetta di premi. Al Pietra Rosato 2022 di Menhir Salento è andata la Gran Medaglia d'Oro all'ultimo Concours Mondial de Bruxelles oltre al premio speciale “Italia Rosé Revelation”. Blend di Primitivo e Susumaniello da splendidi vigneti tutti da guardare, nelle campagne tra Palmariggi e Minervino di Lecce, ricche di monoliti preistorici, è un vino vellutato, ma fresco e persistente grazie a sentori di pompelmo e ciliegia. Prezzo 12 euro.

Un bel colore ramato per il rosato da Nero d'Avola da vigne che guardano il mare. Rosato Menfi Doc La Bambina di Cantine Barbera ha un bouquet di rosa selvatica, anguria e limone e una piacevole sapidità al palato.

Anche la Calabria ha una tradizione di rosé radicata negli anni. Non per niente il premio Vino Rosato dell’Anno 2022 della Guida Vini d'Italia è andato a Zero Gaglioppo Rosato 2020 dell'Azienda Agricola Brigante . Un vino innovativo non solo perché prodotto con il gaglioppo al posto del tradizionale Cirò, ma perché a zero, appunto: zero solfiti, lieviti e filtrazioni. Profumato di frutti rossi, agrumi e con una lieve speziatura, un naturale che ha conquistato i Tre Bicchieri Gambero Rosso. Prezzo 21,90 euro.