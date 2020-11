Uno dei Paesi più inquinanti al mondo è Internet

E a giudicare dai risultati ottenuti con Karma Metrix, le sorprese non mancano. Lo studio parte dal confronto tra siti del Ministero dell'Ambiente di Italia, Francia e Germania. Quello italiano è il più “green”: produce in un anno 250 kg di CO2 (comunque il 31% sopra la media), migliore della Francia (con un +82% rispetto alla media). Fa peggio di tutti la Germania con +137% di emissioni rispetto alla media e un totale di 455 kg, ovvero l'equivalente delle emissioni di CO2 per passeggero di un volo da Palermo a Berlino o di un viaggio in auto da Roma a Mosca.

Gli enti governativi Usa, invece, si confermano più attenti alle emissioni del web: il sito EPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente) produce il 51% in meno di CO2 rispetto alla media. Ma è il paradosso delle associazioni ambientaliste a stupire: il WWF produce il 347% in più di CO2 rispetto alla media, Sea Sheperd è a quota 624 kg di CO2 in un anno (+226% rispetto alla media) e Fridays For Future (il movimento partito dall'iniziativa di Greta Thunberg) registra un +228% rispetto alla media.

Ma qual è il ruolo delle aziende e cosa possono fare per ridurre le emissioni? Secondo Agostini «le aziende devono porsi la domanda: quanto inquina il mio attuale sito? come posso farlo inquinare meno a parità di numero di pagine? Le aziende “ad alta intensità di tecnologia”, che gestiscono importanti masse di dati e siti web, hanno un ruolo molto importante nella ricerca di questa efficienza energetica: è di settembre la notizia dell'impegno di Google a un ecosistema di server con zero emissioni CO2. In generale tutti dovrebbero farsi queste domande. Un web più ecosostenibile sarebbe di grandissimo aiuto al nostro pianeta».

Per il Ceo di AvantGrade il tema «è assolutamente nuovo per l'Italia e in generale per l'Europa». E relativamente ai settori, ci risponde che «il progetto Karma Metrix è nuovo e non abbiamo ancora un database che associa i siti al settore e al risultato del test. A breve AvantGrade potrebbe annunciare una partnership con una grande azienda che ci permetterà di rispondere alla sua domanda sia in termini assoluti che relativi».