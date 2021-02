Uno scranno per Conte alla Camera: già in primavera potrebbe essere deputato Dopo il no alla poltrona di primo cittadino di Roma, il posto consentirebbe al professore di Volturara Appula di restare alla ribalta dello scenario politico di Nicoletta Cottone

I 30 mesi di Giuseppe Conte al governo

Dopo il no alla poltrona di primo cittadino di Roma, il posto consentirebbe al professore di Volturara Appula di restare alla ribalta dello scenario politico

Che farà Giuseppe Conte, il prof di diritto privato, due volte premier, disarcionato dalla crisi di governo aperta da Matteo Renzi? Dopo il «no, grazie» alla candidatura come sindaco di Roma, tra smentite e conferme si inizia a parlare di una sua presentazione alle suppletive della Camera nel collegio uninominale di Siena. L’idea che si sta facendo avanti è quella di farlo accomodare sul seggio da deputato lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che ha abbandonato lo scranno di Montecitorio da deputato Pd lo scorso novembre, dopo la designazione alla presidenza di Unicredit.

Data del voto, entro il 31 marzo

Dunque il due volte presidente del Consiglio Giuseppe Conte, classe 1964, cattolico devoto a padre Pio, si appresterebbe a diventare deputato.Tutto ancora da stabilire, compresa la data del voto, che sarà fissata dal nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Il Conte-bis, in un articolo del decreto Ristori quater, aveva individuato una scadenza: «entro il 31 marzo».

Il collegio uninominale Toscana 12 è costituito da 35 comuni

Lo attende il collegio uninominale Toscana 12, formato dal territorio di 35 comuni fra i più belli d’Italia, Siena compresa: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Cortona, Foiano della Chiana, Gaiole in Chianti, Lucignano, Marciano della Chiana, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda. Un posto che consentirebbe al professore di Volturara Appula di restare alla ribalta dello scenario politico.