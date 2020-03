Uno speciale sulle misure del governo sul Sole 24 Ore di lunedì 16 Tutte le novità del decreto, dalle tasse alla Cig fino ai congedi parentali, e la guida operativa per famiglie, professionisti e imprese

Stop a tasse e contributi, estensione della Cassa integrazione per tutti, congedi parentali e voucher baby sitter, rinvio delle udienze nei tribunali, fondo di garanzia per le Pmi e fondi straordinari per ospedali e medici. Al decreto legge giunto finalmente al Consiglio dei ministri domenica 15 è dedicata un'edizione speciale del Sole 24 Ore di lunedì 16 marzo.

Il giornale proporrà in edicola e in edizione digitale un'analisi punto per punto delle novità contenute nel pacchetto di misure destinate a cittadini e imprese per far fronte alla crisi innescata dal coronavirus.

A questi aggiornamenti sulle ulteriori disposizioni d'emergenza del Governo si aggiungono una bussola sulle prospettive per i mercati finanziari dopo la settimana shock in cui Piazza Affari ha perso oltre il 23% e il punto sulla strategia europea di risposta al rischio-recessione alla vigilia dei vertici dei ministri delle Finanze di lunedì e martedì.

E, ancora, Il Sole 24 Ore propone una guida puntuale per tutti i soggetti - famiglie, imprese e professionisti - interessate dal complesso di misure adottate in queste settimane per far fronte all'emergenza coronavirus. Focus, quindi, sulle ricadute operative:

- l'impatto sulla gestione degli studi professionali (architetti e ingeneri, avvocati, biologi, commercialisti, consulenti del lavoro, farmacisti, notai, psicologi e veterinari);

- le misure adottate città per città, dai divieti di spostamento alla sospensione di tributi locali e all'assistenza a domicilio per gli anziani;

- il debutto della carta famiglia per tutti i nuclei con almeno 3 figli (uno nelle zone più colpite dal contagio),

- le conseguenze per colf, baby sitter e datori di lavoro domestico;

- l'impatto sui concorsi per la scuola;

- le indicazioni sui bilanci delle società, con il monitoraggio immediato per prevenire un'erosione del capitale e salvaguardare la continuità aziendale;

- l'aggiornamento da parte delle imprese del documento di valutazione dei rischi con l'inserimento delle misure di prevenzione del contagio

L’informazione del Sole 24ore prosegue poi online sul sito e nella sezione premium del sito 24+