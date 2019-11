Uno spettro di sanzioni severe

(© Jonas Hamers)

Da uno a tre anni di carcere rischia chi falsifica oppure omette le comunicazioni sugli elenchi delle reti, servizi informatici e informativi. Ci sono poi illeciti amministrativi con sanzioni pesanti, da un minimo di 200mila euro in caso di mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e aggiornamento degli elenchi reti fino a un massimo di 1.800.000 euro se non si comunica al Cvcn una procedura di affidamento di beni o servizi o si impiegano gli stessi senza i test o le condizioni indicate dallo stesso Centro di valutazione