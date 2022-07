Uno sportello per il counseling e abiti su misura

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attenzione alla qualità della vita dei collaboratori si conferma un valore portante della filosofia aziendale di w&p Cementi e Friulana Calcestruzzi, in particolare nell’emergenza pandemia, con progetti che vanno dalla Polizza Covid-19, al progetto di solidarietà post Covid, fino allo Sportello Counseling. Oggi l’azienda con base a San Vito al Tagliamento (Pn) si dimostra ancora attenta a cogliere eventuali punti critici per la qualità della vita di chi collabora ogni giorno. E dopo il successo dell’edizione 2021, riapre lo Sportello Counseling riattivato per tre mesi con la collaborazione di Randstadt Risesmart. Come lo scorso anno, i collaboratori potranno usufruire di quattro incontri, che si svolgeranno in forma di videochiamata rigorosamente anonima. Quattro incontri per stimolare la resilienza, la capacità di reazione, per rielaborare e metabolizzare il vissuto e abbracciare con un sorriso la vita lavorativa e personale. Un altro intervento riguarda la fornitura di un Kit “wear & personal” che comprende 5 capi pantalone o salopette, 5 giubbini, 9 t-shirt, tutti confezionati su misura: così l’abbigliamento da lavoro è di alta qualità tessile, robusto con servizio lavanderia incluso. Ogni singolo capo etichettato può essere anche rammendato e sostituito, anche in caso di cambio taglia e viene restituito in busta chiusa al fine di garantire igiene e protezione.