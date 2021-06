Uno standard globale per gli investimenti verdi: si può fare

FIGURA 2

Come si può notare, per gran parte dei settori economici i criteri tecnici di certificazione sono già approvati e stanno contribuendo al forte sviluppo di questi strumenti finanziari. Rimangono scogli importanti intorno ai quali le controparti non riescono a raggiungere ancora un accordo su criteri condivisi (settore dell'aviazione o dell'industria nucleare) ma nel complesso la tassonomia CBI si è dimostrata uno strumento molto efficace.

Il trend globale nello sviluppo di tassonomie verdi

Prendendo spunto dall'esperienza del codice verde CBI, sempre più governi stanno lavorando a degli standard normativi e tassonomici in grado di regolamentare gli investimenti in un settore in forte espansione.

Gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) sono stati i primi paesi al mondo a varare nel 2020 una “nomenclatura verde” trasversale a diversi mercati: la tassonomia UE riconosce che un’attività economica non può essere considerata sostenibile indipendentemente dal sistema più ampio in cui opera. Essa è adattabile all’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, nonché all’adeguamento dei percorsi di transizione delle attività economiche verso la sostenibilità. Secondo l'OCSE (l'organizzazione delle economie industrializzate), la tassonomia dell’UE è unica per il livello di dettaglio dei requisiti di conformità richiesti per ogni tipologia di attività economica.

L’OCSE ritiene che la tassonomia dell’UE sia l’unico sistema di norme che collega obiettivi ambientali molteplici in maniera sistemica attraverso il principio generale del “Do No Significant Harm” (DNSH). In altri termini, le iniziative poste in atto da un'attività di impresa per rispettare ciascuno degli obiettivi ambientali non deve danneggiare le opportunità di raggiungimento degli altri. Allo stesso tempo solo la tassonomia dell’UE regolamenta alcuni settori manifatturieri “delicati” al centro di vasti reti di interessi economici come il cemento, l'acciaio, l'alluminio, i prodotti chimici e l'idrogeno. Inoltre la tassonomia comunitaria copre anche le categorie c.d. “di transizione”, cioè i settori industriali che ad oggi non sono a basse emissioni di carbonio (come quello del gas), ma in cui gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ridurranno l'entità delle emissioni.