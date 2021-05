Uno strumento flessibile per ammodernare il Paese senza fare nuovo debito

Il contratto non deve, però, indurre nella tentazione del “copia e incolla”, perché il Ppp esprime al meglio i suoi vantaggi solo quando è altamente sartorializzato. È uno strumento di soft regulation che si limita a fornire indirizzi di azione e non ha carattere vincolante. Concorre, piuttosto, ad accompagnare un processo di capacity building che richiede in ogni caso un importante investimento in competenze dedicate, sia nel pubblico sia nel privato, per scrivere storie di Ppp di successo, in cui concedente e concessionario siano partner strategici nel perseguimento comune di obiettivi

di interesse pubblico.

Il contratto standard è un modello per la corretta gestione di un rapporto di durata complesso come è il Ppp, basato sul bilanciato trasferimento dei rischi in fase sia di realizzazione degli investimenti sia di relativa gestione, per migliorare la qualità, disponibilità e fruibilità dei servizi.

Condizione per il buon esito dell’operazione è la capacità dell’amministrazione di valutare i propri fabbisogni, gli obiettivi da conseguire con il Ppp e il risultato atteso dall’operatore. Il Ppp non sostituisce l’appalto tradizionale, i due contratti rispondono a finalità diverse. La convenienza e i benefici del Ppp risiedono nella possibilità di realizzare investimenti, con l’apporto maggioritario di capitali privati, per l’erogazione di servizi on time, on budget e on quality, facendo leva sulle capacità manageriali, imprenditoriali e di innovazione del privato. Allocando correttamente i rischi, il contratto crea l’incentivo per il privato a gestire gli stessi in modo tale che non si manifestino perché sono un costo e a ottenere, così, risultati più sfidanti.

La letteratura internazionale di public management considera i contratti standard un utile volano per l’ottimale utilizzo del Ppp. Il contratto Mef Anac è la tessera di un puzzle ampio che richiede certamente competenze, vision e capacità di innovazione per rendere l’offerta di servizi più inclusiva e sostenibile e trainare il Paese fuori dalla crisi. Proprio nei momenti di difficoltà servono partnership funzionali e modelli di governance collaborativa. E il contratto è il punto di partenza per costruire e sperimentare ampie forme di collaborazione, affinché il Ppp non sia più lo straordinario, ma il modo ordinario di fare investimenti di qualità per ammodernare il Paese.