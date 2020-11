Uno strumento di integrazione per la Sanità europea di Marcello Minenna

(AdobeStock)

6' di lettura

La pandemia ha messo in luce la necessità di una maggiore cooperazione tra i paesi europei in ambito sanitario. Proprio in questi giorni si discute della possibilità di un lockdown sincronizzato in tutto il continente, mentre Bruxelles spinge per una maggiore condivisione dei dati e per la creazione di una piattaforma comune dei consulenti scientifici nazionali sul Covid.

Purtroppo queste iniziative sono per ora limitate all'emergenza creata dalla pandemia e trascurano il più complesso problema dell'elevata frammentazione della sanità in Europa sia in termini di assorbimento di risorse finanziarie che di efficienza e qualità delle prestazioni erogate.La spesa sanitaria per abitante è mediamente superiore ai 4500 euro nei paesi dell'Europa centro-settentrionale ma è meno della metà in quelli dell'Europa meridionale.

Loading...

LA SPESA Spesa sanitaria complessiva in euro per abitamte in alcuni Paesi dell'Ue, 2018

Anche la capacità delle strutture sanitarie di rispondere adeguatamente alle esigenze dei pazienti è molto eterogenea: in Grecia il 10% delle persone riporta insoddisfazione rispetto alle necessità di esami o cure mediche, in Italia questa percentuale scende sotto il 3% e in altri paesi addirittura sotto l'1% .

LE ESIGENZE INSODDISFATTE Percentuale di persone che segnalano esigenze insoddisfatte di esami o cure mediche

Per appianare questi divari, lo sforzo dei singoli Stati non basta. Serve un impegno comune a livello europeo ad una condivisione dei rischi sanitari (health risk sharing) finalizzata ad aumentare la resilienza dell'assistenza sanitaria di fronte alla sfide poste dall'invecchiamento della popolazione, la crescente incidenza di co-morbidità e malattie croniche e gli shock estremi come quello che stiamo vivendo.

Il primo passo potrebbe essere una spinta sull'eHealth, ossia sull'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione con l'obiettivo di accrescere l'efficienza nell'incrocio tra domanda e offerta di servizi sanitari.

Il ruolo delle tecnologie digitali

Le moderne tecnologie digitali potrebbero essere impiegate per creare infrastrutture di connessione transnazionali capaci di consentire la raccolta, la conservazione e lo scambio di un'enorme quantità di dati sia sui pazienti che sulle risorse disponibili (ospedali, medici, attrezzature, etc.).