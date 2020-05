Uno strumento nuovo sul mercato per la Commissione Europea? di Cesare Rizza e Mario Siragusa

Nelle sue dichiarazioni pubbliche delle scorse settimane la Commissaria europea agli affari di concorrenza, Margrethe Vestager (nella foto), ha più volte richiamato la necessità di proteggere le imprese europee da possibili acquisizioni ostili da parte di imprese non-UE «che non giocano secondo le stesse regole».

Il suo commento non può che trovare approvazione nell’attuale fase in cui i rischi per le capacità strategiche dell’Unione possono essere aggravati dalla volatilità o dalla sottovalutazione dei mercati azionari.

Con ogni probabilità, la Commissaria ha in mente soprattutto le imprese cinesi, in particolare quelle di proprietà statale, a cui l’accusa di non giocare secondo le stesse regole viene spesso rivolta. Secondo la sua formulazione più comune, l’acquirente cinese, nel proprio ordinamento di origine, è in qualche misura svincolato dalle regole di concorrenza; non è soggetto al rischio di essere target di acquisizioni da parte di imprese non cinesi; può sfruttare a proprio vantaggio il sistema di controllo nazionale delle concentrazioni, magari per estrarre dalle parti straniere impegni di licenza di tecnologia europea a imprese cinesi. Soprattutto, agli investitori cinesi è consentito accedere senz’alcuna forma di controllo o limitazione ad aiuti statali: cosa che distorce la competizione a danno degli investitori europei, che invece, per effetto del sistema Ue di controllo degli aiuti di Stato, devono finanziare le loro acquisizioni con risorse private meno facilmente disponibili e comunque più care.

Qual è allora la possibile soluzione del problema, in un momento in cui oltretutto le trattative tra l’Unione e la Cina per la conclusione un trattato bilaterale per gli investimenti, prevista entro la fine del 2020, procedono invece a ritmo quanto mai lento, tra l’altro proprio per la riluttanza della Cina a rivedere il sistema dei sussidi espliciti o impliciti a favore delle imprese statali? Il commento della Commissaria Vestager dal quale siamo partiti va letto alle luce della forte attenzione della Commissione europea (CE) verso le spinte a favore di modifiche anche profonde del diritto della concorrenza europeo, manifestatesi con forza anche prima dell’esplosione della pandemia.

All’inizio di dicembre 2019 il governo olandese ha elaborato un position paper per chiedere l’istituzione di un nuovo pilastro dell’ordinamento della concorrenza Ue, che conferisca alla CE il potere di intervenire - d’ufficio, o su denuncia di concorrenti o di uno Stato membro - avviando un’istruttoria qualora un’impresa di un Paese terzo limiti o minacci di distorcere la concorrenza nel mercato interno. È il caso dell’impresa estera che operi nell’Ue facendo leva sul sostegno economico che essa riceve dal proprio Stato di stabilimento, nella forma di sussidi (inclusi quelli impliciti, quali la fornitura di materie prime o semilavorati o di know-how a condizioni non di mercato) ovvero realizzando profitti eccessivi in virtù di una posizione dominante non regolamentata, detenuta in uno o più mercati nel proprio Paese d’origine. Nei casi appropriati, la CE potrebbe vietare le condotte oggetto d’indagine, quale l’applicazione di prezzi artificialmente bassi nell’Ue o il completamento di acquisizioni a prezzo così elevato da rivelarsi privo di reale business case. Essa potrebbe addirittura imporre misure ex ante, prima che una violazione delle norme si sia realizzata, ordinando all’impresa estera di adottare la separazione contabile delle proprie attività nell’Ue, di adeguare la governance di una controllata europea o di modificare i contratti standard da essa utilizzati. Ai player non Ue sarebbe comunque consentito chiedere alla CE guidance sulla legittimità delle politiche commerciali e delle operazioni che essi pianifichino di attuare in Europa. La Commissaria Vestager non ha fatto mistero di avere apprezzato la proposta olandese, che potrebbe avere ispirato in qualche misura la proposta formale di un nuovo regolamento sulle condizioni di parità nel mercato interno, che la CE dovrebbe presentare al Consiglio e al Parlamento il prossimo giugno. Resta da vedere se questo nuovo fronte di intervento finirà o no per concretizzarsi, in una tempistica difficilmente prevedibile, in uno strumento legislativo di attuazione della politica della concorrenza della CE, consentendo di colmare una lacuna nell’arsenale normativo dell’Unione.

