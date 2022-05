Unox in crescita del 31%. Nove sedi internazionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prosegue lo sviluppo di Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, che registra un 2021 in fortissima crescita, trainato dalla costante innovazione di prodotto e dall’attenzione per il cliente. Il fatturato consolidato del 2021 ha superato 182 milioni, registrando una crescita del +31,3% rispetto ai 139 milioni del 2020 (anno che aveva comunque visto l’azienda crescere del 3,5% nonostante il settore mondiale del foodservice equipment avesse segnato -25% causa pandemia). Il 2022 si preannuncia altrettanto positivo con il fatturato del primo trimestre a +60%. L’accelerazione del trend di crescita e i continui investimenti hanno comportato la necessità di revisionare al rialzo il piano industriale del gruppo. Confermati gli investimenti previsti nel piano industriale: la costruzione di una nuova fabbrica a Cadoneghe e l’apertura dal 2023 di un nuovo stabilimento produttivo negli Usa. Numerose le aperture di nuove sedi nel mondo previste nel 2022: si segnalano Regno Unito, Canada, India e Arabia Saudita e uno show room in Korea del Sud.