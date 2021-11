Un/Pair ci riprova, 3 guanti per 2 mani da spaiare con stile anche in inverno

Ascolta la versione audio dell'articolo

All’inizio furono – quest’estate – le scarpe. Tre slippers anzichè due, ambidestre, e dai colori simili, con l’obiettivo di spaiare e stupire. Oggi — collezione inverno – il marchio Un/Pair, ideato e realizzato attraverso una start up da Giulia Bagella, ci riprova. Questa volta, tocca ai guanti. Un/Pair presenta, infatti, il suo tris di guanti per la collezione autunno/inverno 2021, che viaggiano rigorosamente in set da tre, rompono con il concetto di dualità. Al classico paio di guanti si affianca, infatti, il terzo guanto – simile ma non uguale – perfettamente abbinabile e studiato per spaiare con eleganza.

«I guanti Un/Pair sono in vendita in set da tre solo sul nostro sito a 80 euro – ha spiegato Giulia Bagella – e sono guanti in misto lana /cashmere. Ma tutto nella progettazione segue la logica del 3.Tre sono i diversi punti che costruiscono il guanto: rasato sulla mano, a coste sul polso e punto pannocchia sul manicotto. Tre punti studiati per dare un effetto di styling e volume preciso: affusolato sulla mano, definito sul polso e svasato/over sul manicotto. Pensati per “vestire” con originalità e per essere “esibiti”. La manica svasata è stata infatti realizzata così ampia per essere portata sopra a giacche e cappotti».

I nuovi set – prodotto in Italia da un maglificio di Faenza – sono proposti in 12 combinazioni colore – bianco, nero e nocciola le nuance neutre che si accompagnano a verde smeraldo intenso, rosso amarena ed azzurro cielo – e in tutte le varianti la mano è in colore grigio mélange. In questo modo anche se spaiati i guanti Un/Pair restano abbinabili. Anche la confezione è attenta alla sostenibilità: prodotta da un’azienda emiliana, la pochette Un/Pair è in tyvek nero, materiale riciclabile e impermeabile che permette un molteplice utilizzo a seconda delle necessità.

Da agosto sono partite anche le vendite in Spagna. Oggi la start–up vende in tutta Europa e, a giorni, il sito avrà anche la versione inglese, per l’e-commerce.