Uomini che uccidono le donne, ma anche viceversa. Il “maschicidio” in Italia e i suoi numeri

Come nascono i maschicidi?

Come nascono e si sviluppano i maschicidi? Le donne, più degli uomini, per eliminare chi ha osato lasciarle o tradirle, si fanno aiutare da complici e sicari. Capita che coinvolgano perfino i figli, come nel tentato omicidio di un imprenditore edile di 52 anni, scoperto nel luglio del 2016 a Spoltore (Pescara).Tra i moventi delle carnefici anche quelli cosiddetti passionali. «Se la vittima fosse stata lei - dice Benedettelli - avremmo detto che la causa è il senso di possesso maschile che deriva dal patriarcato. Qui invece la chiamano gelosia, che è in realtà un sentimento elementare comune ai due sessi. Stati Uniti e Gran Bretagna in particolare hanno compiuto già dalla fine degli anni Settanta centinaia di studi che dimostrano come la reciprocità della violenza sia uno dei fattori di rischio elevato sia per gli uomini sia, soprattutto, per le donne. Su ampi campioni di popolazione di diverse nazioni, emerge che la reciprocità è presente nel 57,9% dei casi. Quando la violenza è unidirezionale (42% dei casi), dove è solo un membro della coppia ad agirla nelle sue varie forme, le femmine battono i maschi: 28,3% le prime, 13,8% i secondi». Da qui l'appello della scrittrice ad analizzare il problema non più con la lente di ingrandimento «della donna sempre vittima per definizione».

«La teoria della reciprocità, o simmetria della violenza - prosegue la scrittrice - è tuttavia contestata dalle femministe radicali. Anche perché metterebbe in dubbio il fondamento secondo cui la violenza domestica verrebbe agita solo contro le donne e la causa più potente sarebbe il patriarcato. E perché la bidirezionalità minerebbe la tesi secondo la quale la violenza perpetrata dalle donne contro i loro partner è motivata esclusivamente dall'autodifesa. Una possibilità, certo, ma più rara di quanto si pensi».

Perché in Italia si continua a tenere fuori le vittime maschili? La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica non riguarda solo le donne. «Però - spiega Benedettell i- non vengono aperte anche per gli uomini case rifugio facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro. Oppure linee telefoniche come, per esempio, il numero di pubblica utilità 1522 a cui possono rivolgersi invece le donne».