Uomini e donne sulle tracce di Dio (con la benedizione del Papa)

Quali sono i principali problemi che vivono le persone che hai intervistato?

«Sono tutte persone che, al di là delle diverse scelte fatte nell’ambito della Chiesa, cercano di vivere il Vangelo tutti i giorni, cosa che non è facile come sa chi conosce bene il Vangelo. C'è un comune denominatore in queste storie: la preghiera. Quasi tutti dicono che se non preghi, non c'è niente da fare. Non si va avanti. E anch’io, che ogni tanto a volte ho dei dubbi sull'esistenza di Dio, quando penso a suor Vincenza che a 90 anni, con la schiena piegata in due, assiste tutti i giorni 13 disabili, mi domando e rifletto: ma chi è che dà a questa donna minuta la forza di andare avanti? Ecco, allora, in quel momento, capisco bene da dove arriva questa forza. E davvero non c'è altro da aggiungere».

In un momento come questo, di crisi delle vocazioni, il loro impegno è ancora maggiore. O no?

«Sono persone che non si tirano indietro. Io se devo dire quali sono le donne più felici che ho incontrato, non ho dubbi: sono le monache di clausura. Più di una badessa mi ha confermato che, contrariamente a quello che pensa la gente, in clausura non finiscono le donne più spente, ma quelle più vivaci. Una sorpresa. Io ne ho incontrate qualcuna e posso confermarlo…».

Queste persone, che spesso vivono in solitudine, fanno da presidio a comunità spesso abbandonate. Non si sentono dimenticate anche dalla Chiesa?

«Dipende dalle situazioni. Ci sono per esempio i monaci di Pra'd Mill, che è un posto molto bello in provincia di Cuneo, sui monti di Bagnolo, dove in una borgata, che era diroccata, ora ci sono 16 monaci che vivono e lavorano tranquillamente. Se si sentono ai margini della Chiesa? No, non ho questa sensazione. Ho incrociato delle persone che mi dicono tutte di far parte a pieno titolo della Chiesa. Anche se hanno fatto scelte di vita molto diverse. Ho anche incontrato degli eremiti. Mi ricordo di un frate cappuccino che d’estate viveva in un eremo sopra Limonetto ed era molto accogliente con le persone di passaggio. Tu arrivavi dopo una camminata di mezz'ora nel bosco e lui, in silenzio e con un sorriso, ti offriva una ciotola pena di grappa e una piena di zuccherini».