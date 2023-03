Uomo o intelligenza artificiale? come riconoscere immagini e testi generati dalle macchine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fra gli ultimi aggiornamenti che riguardano ChatGpt, merita di essere commentato il seguente: la maggior parte degli utenti che sta testando il nuovo motore di ricerca di Microsoft potenziato con la stessa tecnologia del chatbot sviluppato da OpenAI avrà la possibilità di accedere a un'impostazione che permette di decidere l'umore delle risposte generate.

Bing, in altre parole, potrà interloquire con noi in maniera “equilibrata”, “creativa” o “precisa”, e su nostra precisa indicazione. Ennesimo passo in avanti per rendere la conversazione con un'AI ancora più umana e verosimile? Probabilmente sì.

In ogni caso i dirigenti di Redmond hanno avvertito con un tweet come siano “possibili errori” e come sia sempre consigliato controllare la veridicità delle risposte prodotte dalla macchina. Il punto chiave della “rivoluzione” ChatGpt sta proprio qui: quanto sono affidabili i contenuti che ci mette a disposizione?

E quanto sono e saranno riconoscibili rispetto a quelli creati dagli essere umani? A quest'ultima domanda rispondono alcuni software, la cui peculiarità è per l'appunto rilevare i segni distintivi dell'AI di tipo generativo e determinare se un testo o un'immagine sono stati creati da ChatGPT o da altre intelligenze artificiali.

Il nodo del watermark

La stessa OpenAI, quando negli Stati Uniti il fenomeno è dilagato nelle scuole (università comprese) per produrre testi scritti, ha precisato come fossero già in fase di sviluppo degli strumenti per aiutare chiunque (insegnanti ed educatori in genere) a identificare il testo generato dagli algoritmi.